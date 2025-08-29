Vi söker personal till Restaurang Ansia - kvällar, helger och frukost!
2025-08-29
Extrapersonal till servisen - kvällar, helger & frukost
Vi på First Camp Ansia i Lycksele söker extrapersonal till vår restaurang.
Arbetet omfattar främst kvällar, helger och frukostpass.
Vi vill bli världens ledande campingkedja genom att fokusera på innovation, hållbarhet och datadrivna gästinsikter. Därför vill vi att alla våra anställda ska drivas av att skapa mervärde, inte bara för våra gäster men även för varandra. En yrkesgrupp som vi värderar väldigt högt när det kommer till att skapa mervärde och kundnöjdhet är våra restaurangbiträden, som därmed är en oerhört viktig del i vår service och vårt värdskap. Dina arbetsuppgifter
Som serveringspersonal hos oss blir du en viktig del av helhetsupplevelsen för våra gäster.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Frukostservering och påfyllning
Dukning och förberedelse av matsal
Bordsservering och försäljning av dryck
Diskhantering och städning av restaurangen
Som anställd på First Camp så är du redo att arbeta med andra arbetsuppgifter som är förekommande på destinationen. Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta inom restaurang eller service tidigare och har goda referenser med dig. Vi lägger stor vikt vid personlighet och ser fram emot att få in nya kollegor med ett genuint intresse för verksamheten, mat och våra gäster. Vi vill att du ska kunna hålla dig positiv i stressiga situationer, ha förmågan att vara anpassningsbar, att du är trygg i dig själv.
Arbetet är flexibelt och vi jobbar med tydliga rutiner vilket är något du ska kunna förhålla dig till i ditt arbete.
Att ha arbete som väntar på att hanteras stressar inte dig, utan du trivs med att hela tiden ha mycket att göra och har fokus på att skapa hög gästnöjdhet. Vi ser att du tycker om att bjuda på dig själv och ser teamet framför jaget. Vidare behöver du kunna kommunicera utan svårigheter på svenska och engelska för att kunna ta emot arbetsinstruktioner och bemöta våra internationella gäster.
Moments of happiness for the many people är vad vi jobbar för varje dag. Glädje är vad vi vill att våra gäster och våra medarbetare ska känna när de befinner sig på vår destination.
Vad erbjuder vi dig?
På First Camp rekryterar vi förmågor och utvecklar dem. Hos oss ska du få möjlighet att växa och lära dig nytt samtidigt som du har riktigt roligt. Våra gemensamma värderingar styr vår vardag och hur vi är mot varandra:
We Care: Vi bryr oss om varandra, våra gäster och naturen
We Have Fun: Vi har kul på jobbet och har glimten i ögat både internt och med våra gäster
We Simplify: Vi ska alltid försöka förenkla hur vi jobbar med varann och våra gäster
We Deliver Results: Allt vi gör ska ge resultat för oss, våra ägare och våra gäster
Vi erbjuder dig en arbetsplats där du har nära till kollegor när du behöver stöd. Kollegor som gärna bjuder på både erfarenhet och goda skratt. Vi är ett starkt team och vill fortsätta utvecklas med fler teamorienterade kollegor som vill vara med och bygga på vår framgångssaga. Känner du dig träffad?Anställningsvillkor
Anställningen är en behovsanställningSå ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan omgående. Vi arbetar kompetensbaserat i våra rekryteringar och söker aktivt efter de medarbetare som bäst matchar den kravprofil vi har satt upp för tjänsten.
First Camp är norra Europas ledande campingkoncern med över 70 destinationer i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Tyskland. Vi är inne i en spännande tillväxtfas och har genom organisk tillväxt och ett stort antal förvärv gått från drygt 100 MSEK i omsättning 2016 till nu över 1 000 MSEK ett normalår. Vi är ett stort team med över 2500 medarbetare som brinner för våra gästers upplevelser och som strävar mot att bygga världens ledande campingkedja. Ersättning
