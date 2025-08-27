Vi söker personal till däckskifte - med möjlighet till fler varierande a...
Winovations AB / Servicepersonaljobb / Stockholm Visa alla servicepersonaljobb i Stockholm
2025-08-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Winovations AB i Stockholm
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Upplands-Bro
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker personal till däckskifte - med möjlighet till fler varierande arbetsuppgifter!
Vill du ha ett fartfyllt och fysiskt jobb där du får jobba med bilar, service och ett härligt team? Just nu söker vi förstärkning till vårt team inför däckskiftesperioden - med chans till fortsatt arbete inom andra delar av vår bilvårdsverksamhet!
Om rollen
Din huvudsakliga arbetsuppgift kommer vara att utföra däckskifte på plats hos våra kunder runt om i Norra Stockholm / Åkersberga. Jobbet kräver noggrannhet, effektivitet och en känsla för kvalitet - men också en positiv inställning och vilja att ge bra service.
För rätt person finns möjlighet att utvecklas vidare och ta sig an fler uppdrag inom:
Invändig bilvård (dammsugning, rengöring, luktbehandling m.m.)
Avdekalering och borttagning av folie
Grundlig utvändig tvätt och rekond
Andra bilvårdstjänster beroende på säsong och efterfrågan
Vi söker dig som: Är händig, arbetsvillig och gillar att jobba fysiskt
Har B-körkort
Gillar bilar och har öga för detaljer
Trivs med att jobba självständigt såväl som i team
Är flexibel och villig att lära dig nya saker
Erfarenhet från däckskifte eller bilvård är meriterande men inget krav - vi lär upp rätt person!
Vi erbjuder: Ett växande bolag med schyssta villkor och kollektivavtal
Stöttande ledarskap och bra arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom flera delar av bilvårdsyrket
Ett tight team som bryr sig om både kunden och varandra
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande!
Placeringsort: Norra Stockholm / Åkersberga Start: Snarast, enligt överenskommelse Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Winovations AB
(org.nr 559067-5376) Arbetsplats
Zivi Kontakt
Markus Lundquist markus@zivi.se Jobbnummer
9478354