Vi söker personal till Älvdalens sim & ishall
2026-03-06
Kom och jobba med oss i fritidsenheten!
Du kommer att vara en del av fritidsenheten, en arbetsgrupp där vi tillsammans har ansvaret för kommunens anläggningar så som sim- och ishall i Älvdalen, simhall och isrink i Särna och simhall och isrink i Idre, Fritdsgårdarna och elljusspåren i Älvdalen, Särna och Idre.
Så det är viktigt att du kan se helheten och arbete kan förekomma även i Särna och Idre.
I tjänsten förkommer varierande arbetsuppgifter så som skötsel av hela anläggningen och service till våra besökare. Du kommer arbeta i receptionen med kundmöten över disk men även administrativa uppdrag där vi servar våra kunder via bokningssystem. I receptionen ingår att hantera kassan, varor samt bemanning av cafeterian. I tjänsten ingår att sköta om och övervaka våra badutrymmen, lokalvård och vattenrening.
I alla situationer håller vi säkerheten högt, detta för att våra besökare alltid ska känna sig trygga i vår miljö, här kommer du att ha en stor betydelse.
Vem söker vi?
För att trivas i rollen är du en person som tycker om att arbeta mot mål och få saker att hända. Du samarbetar gärna med andra, är lyhörd i mötet med både kollegor och besökare och bidrar till en positiv stämning i arbetsgruppen. Du tar ansvar för din del i arbetet och hjälper gärna till där det behövs. Du kommunicerar tydligt och har lätt för att anpassa dig till olika situationer och människor. Du har en naturlig känsla för service och trivs med att hjälpa andra och hitta lösningar när behov uppstår.
Vi söker dig som har minst gymnasieutbildning och är simkunnig. Du har B-körkort då arbete kan förekomma även i Särna och Idre.
Vi ser även att du har utbildning inom HLR eller annan relevant utbildning inom bad- och simverksamhet, exempelvis badmästare, simlärare, babysim eller vattenträning, alternativt kunskap inom vattenrening
Bra att veta
Arbetet sker på dag, kväll och helg.
Registerutdrag kommer att begäras.
Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Om du har några frågor kring tjänsten, tveka inte att höra av dig till mig Lina Håmås rekryterande chef.
Har du tidigare arbetat inom Älvdalens kommun kommer vi att ta interna referenser.
Genom Rekryteringslots Dalarna kan vi erbjuda medflyttarservice, läs mer om det på Rekryteringslots hemsida: http://rekryteringslots.se
Om Älvdalens kommun
Älvdalens kommun är en vidsträckt och vacker landsbygdskommun där ungefär 7000 människor bor och verkar. Kommunen som arbetsgivare har ungefär 550 medarbetare. Älvdalens kommun har en fantastisk natur som uppmuntrar till friluftsliv, sport, jakt och fiske, eller vad sägs om 85 slalompister, närmare 200 mil skoterleder, över 30 mil skidspår och oändliga vandringsleder och fiskevatten. Vi har ett gott kulturutbud och rikt musikliv. Som arbetsgivare tror vi på en bra balans mellan arbete och privatliv och att du ska känna dig trygg och säker i ditt arbete. Vi arbetar utifrån vår värdegrund - Kärlek, Trygghet, Respekt och Överraskande, och har arbetsmiljöarbete och friskvård i fokus. Älvdalens kommun ligger tekniskt i framkant vilket underlättar till flexibilitet såväl i arbete som privat.
