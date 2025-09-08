Vi söker personal för extrajobb till Stena Lines Check-in!
Adecco Sweden AB / Receptionistjobb / Karlskrona Visa alla receptionistjobb i Karlskrona
2025-09-08
Vill du arbeta på ett av världens största färjerederier? Har du tidigare erfarenhet från resebranschen eller liknande serviceyrke? Då ska du söka detta spännande uppdrag hos Stena Line!Publiceringsdatum2025-09-08Om tjänsten
Stena Line söker just nu förstärkning på båda sina check-in-avdelningar, person in-checkning samt freight check-in.
Freight check-in har huvudsakliga arbetsuppgifter såsom incheckning av lastbilar och last i egenskap av gods, pallar och lösa trailers. Administration såsom hantera väntelistor, posthantering och listor/sammanställningar till olika avdelningar inom verksamheten.
Travel check-in har huvudsakliga arbetsuppgifter såsom incheckning och bokning av privata gäster. Administration kring att kontrollera och administrera avgångar, posthantering med mera. I arbetet ingår också hantering av konferensrum, förvaringsboxar, växelautomater samt skapa trivsel i terminalen.
Om dig
Vi söker dig som är en administrativ, mogen, trygg och lösningsfokuserad person samt lockas av utmaningen att leverera god service till Stena Lines gäster/chaufförer. Du har en förmåga att se kundens behov och ger alltid gästerna "det där lilla extra" och överträffa deras förväntningar
Vidare ser vi att du har god laganda, teamwork och engagemang. Du har lätt för att lära och tar dig an dina arbetsuppgifter med stor noggrannhet och ansvarskänsla. Det krävs också att du är flexibel och stresstålig då du arbetar på skiftschema och med varierande arbetsuppgifter.
Viktigt för tjänsten:
• Du är administrativ och noggrann
• Du har B-körkort
• Du har lägst gymnasieutbildning
• Arbetat minst ett år inom serviceyrke, resebranschen, logistik eller liknande.
• Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Polska är meriterande
• Har god datorvana
• Krav på annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % (tex. Studier) då detta är ett extraarbete
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Stena Line
Stena Line är ett internationellt transport- och reseserviceföretag och ett av världens största färjerederier. Linjenätet är det mest heltäckande i Europa och omfattar ett stort antal strategiskt belägna färjelinjer i Skandinavien, Storbritannien och Baltikum. Antalet anställda uppgår till 5100 där en majoritet arbetar med service och försäljning. Årligen transporterar Stena Line över 7 miljoner passagerare, 1.5 miljoner bilar och 2 miljoner fraktenheter. Läs mer på sebastian.baard@adecco.se
Om anställningen
Tjänsten som Check-in medarbetare är ett konsultuppdrag efter behov. Arbetet sker företrädesvis tidiga morgnar, sena kvällar och helg.
Du blir anställd av oss på Adecco men arbetar ute hos våra kunder. Timlönen är alltid minst enligt de avtal som gäller på arbetsmarknaden. Semesterersättning tillkommer och betalas ut i samband med lönen. Vid arbete under kvällar, helger och nätter tillkommer OB-tillägg enligt rådande kollektivavtal.
Om ansökan
Rekryteringsarbetet sker löpande och uppdraget löper under våren och sommaren. Vänligen bifoga CV och personligt brev och ansök tjänsten genom att klicka på knappen "Ansök".
Om du har frågor om tjänsten eller rekryteringen i övrigt vänligen kontakta Sebastian Baard på sebastian.baard@adecco.se
Om du har frågor gällande registrering av konto, vänligen kontakta vår support på info@adecco.se Ersättning
