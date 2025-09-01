Vi söker personal för extrajobb på lager i Jönköping!
2025-09-01
Vill du ha ett aktivt, flexibelt och roligt extrajobb inom lager? Vi på Simplex Bemanning söker nu ambitiösa och noggranna kollegor som vill jobba extra på lager i Jönköping. Perfekt för dig med annan huvudsaklig sysselsättning!
Dina arbetsuppgifter kan till exempel vara:
Plock och pack
In- och utleveranser
Lagerhållning och inventering
Vi söker dig som:
Är punktlig, ansvarstagande och effektiv
Trivs med fysiskt arbete och har en positiv inställning
Har en annan huvudsaklig sysselsättning
Det är meriterande med Körkort & Truckkort
Det är meriterande med erfarenhet av liknande arbete
För att vara aktuell för denna tjänst krävs att du har en annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50 %. Exempel på sådan sysselsättning inkluderar tex:
Studier på minst halvfart (50 %)
Annat arbete med en garanterad sysselsättningsgrad på minst 50 %
Eget företag
Elitidrott
Du behöver kunna styrka din huvudsakliga sysselsättning med intyg innan en eventuell anställning.
Vi ser fram emot att höra mer ifrån dig. Förklara varför du är rätt person för jobbet och bli en del av vårt team. Skicka in din ansökan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277)
553 15 JÖNKÖPING Jobbnummer
9486390