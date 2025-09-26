Vi söker personal för extrajobb på lager!
2025-09-26
Vill du ha ett aktivt, flexibelt och roligt extrajobb inom lager? Vi på Simplex Bemanning söker nu ambitiösa och noggranna kollegor som vill jobba extra på lager. Ansök redan idag!
Dina arbetsuppgifter kan till exempel vara:
Plock och pack
In- och utleveranser
Lagerhållning och inventering
Vi söker dig som:
Är punktlig, ansvarstagande och effektiv
Trivs med fysiskt arbete och har en positiv inställning
Har en annan huvudsaklig sysselsättning
Det är meriterande med truckkort
Det är meriterande med erfarenhet av liknande arbete
Vi ser fram emot att höra mer ifrån dig. Förklara varför du är rätt person för jobbet och bli en del av vårt team. Skicka in din ansökan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
(org.nr 559001-0277)
252 78 HELSINGBORG Jobbnummer
9529473