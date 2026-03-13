Vi söker personal för extrajobb inom lager på dagtid!
2026-03-13
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
Är du en glad pensionär, student eller egenföretagare som känner att det vore roligt att komma ut och extrajobba när det passar dig?
Som timanställd på Uniflex får du möjlighet till uppdrag hos olika kunder. Våra kunder finns främst i Växjö och Alvesta men även i närliggande kommuner. Arbetstider och timlön varierar mellan uppdragen. Vi söker dig som är öppen för olika arbetstider som passar din vardag.
Just nu söker vi dig som är intresserad av att arbeta dagtid (kl. 07:00-16:00) på ett företag i Växjö och som har möjlighet att arbeta omkring 1-3 pass i veckan.
Vi ser gärna att du har körkort och tillgång till bil för att enklare ta dig till uppdragen. Tjänsterna förutsätter att du har truckkort A+B och sedan tidigare erfarenhet av truck-körning.Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
Uppdraget omfattat containerlossning, avemballering och ompackning/ om-plockning av varor. Meriterande är om du har truckkort, då kan du även få köra fram nya pallar som skall åtgärdas.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Containerlossning
• Ompackning/ om plockning, kundorderstyrd matris
• Truckkörning
Vem är du?
Som person är du:
• Flexibel
• Lyhörd
• Noggrann
• Glad
• En go kollega
Ta chansen att tjäna lite extra, samtidigt som du får socialisera med våra trevliga konsulter och kunder!
Observera! För att söka tjänsten behöver du ha någon annan form av sysselsättning (pension/jobb/studier) på minst 51%. Är du student och söker, vänligen bifoga aktuellt studie-intyg i din ansökan.
Frågor om tjänsten besvaras lämpligen på stefan.flykt@uniflex.se
Intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag!
Varmt välkommen! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
