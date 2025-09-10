Vi söker person till reklamfilmer Jusella Design

Design trade int AB / Skådespelarjobb / Ängelholm
2025-09-10


Jusella Design letar efter en utåtriktad person som vill vara ansiktet framför kameran i några av våra kommande reklamfilmer. Filmerna kommer att användas i sociala medier och på vår webbplats, med fokus på vårt handgjorda kakel.
Vi söker dig som:
Trivs framför kameran och är bekväm med att prata.
Har ett naturligt och engagerande sätt.
Är intresserad av design, inredning eller estetik (meriterande men inget krav).

Uppdraget gäller ett fåtal filmer (projektbaserat/frilans). Passar dig som vill synas i kreativa produktioner och samarbeta med ett växande designföretag.
Låter det som något för dig? Skicka en kort presentation och gärna en länk till tidigare material (om du har) till.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: info@jusellanordic.com

Arbetsgivare
Design trade int AB (org.nr 559226-6877)
Hammargatan 8 (visa karta)
262 71  ÄNGELHOLM

Jobbnummer
9503096

