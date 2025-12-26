Vi söker parkarbetare (säsongspersonal april-oktober)
Välkommen till oss
Vi behöver förstärka verksamheten med säsongsanställda parkarbetare under perioden april till oktober för att fortsätta skapa en hållbar och attraktiv stadsmiljö i Järva.
Vi söker nu 15 parkarbetare.
Som säsongsparkarbetare kommer du ingå i enheten för drift av parker och grönområden. Enheten består av tre arbetsledare och ett team av parkarbetare och trädgårdsmästare som leds av en enhetschef. Gruppen utgår från en gemensam verksamhetslokal i Sundby, där verkstad, maskinhall, förråd, matsal och kontor ligger.
Säsongsanställningarna kommer påbörjas i två omgångar. När du skickar in din ansökan, kommer du få välja vilken period du är intresserad av.
Vi kommer anställa för period:
1 april till sista september 2026
4 maj till sista oktober 2026
Vi erbjuder
För oss är det viktig att ha roligt på jobbet! Du blir en del av en engagerad arbetsplats med stort fokus på invånarna i Järva. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande.
Du kommer få genomgå en introduktion för att ge dig rätt förutsättningar och en trygghet i rollen som parkarbetare.
Tjänsten är en säsongsanställning på 100%. Arbetstiderna är måndag 7.00-16.00, tisdag - torsdag 7.00-15.30 och fredag 7.00-13.15, helgarbete kommer förekomma. Du har möjlighet till friskvårdsbidrag för att du ska må bra under hela arbetsperioden.
Din roll
Som parkarbetare bidrar du till att skapa en välskött och trivsam miljö för Järvas invånare. Verksamheten utför uppdrag med målet att arbeta långsiktigt, hållbart och cirkulärt. Du kommer att arbeta utomhus med renhållning och grönyteskötsel tillsammans med andra säsongsanställda och ordinarie parkarbetare och trädgårdsmästare.
Dina arbetsuppgifter kommer variera och exempelvis bestå av:
grönyteskötsel, så som gräsklippning och ogräsrensning,
renhållning,
plantering och bevattning av bl. a. träd, buskar, perenner,
tillsyn av lekplatser, hundrastgårdar, utegym, med flera,
underhåll och reparation park- och lekplatsutrustning.
Arbetet är fysiskt krävande och utförs i alla väderförhållanden, vilket gör att det passar dig som tycker om att vara aktiv och trivs i utemiljö.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
dokumenterad erfarenhet av praktiskt arbete med grönyteskötsel och/eller en avklarad eller pågående utbildning med inriktning inom trädgård, grönyteskötsel eller annan likvärdig inriktning eller har genomgått arbetsmarknadsinsatsen Järvavärdar.
B-körkort för personbil. För dig som genomgått insatsen Järvavärdar gäller inte körkortskravet.
kommunikationsförmåga i svenska.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av att arbeta med handhållna maskiner så som trimmer, lövblås samt erfarenhet av åkgräsklippare
I din roll möter du Järvas invånare dagligen och är stadsdelsområdets ansikte utåt. Därför är god service och ett trevligt bemötande en självklarhet för dig och att du drivs av att skapa trivsamma och välskötta utemiljöer. Du är uthållig och arbetar självständigt och trivs med att arbeta ute. Du trivs med att samarbeta i team med kollegor och har en förmåga att lätt anpassa dig till förändrade arbetsuppgifter och prioriteringar.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, motivation och engagemang för tjänsten!
Övrigt
Om rekryteringsprocessen:
Du ansöker genom att bara bifoga ditt CV (inte ditt personliga brev) samt svarar på några urvalsfrågor. Dina svar på frågorna kommer ligga till grund för det första urvalet.
Vi går löpande igenom ansökningar och har snabba återkopplingar till dig via mejl och sms.
Eftersom vi kommunicerar med dig genom mejl och sms ber vi dig att även hålla utkik i skräpkorgen (mejl kan ibland hamna där) och återkoppla så snart du kan.
Om du blir kallad på intervju kommer den ske digitalt via zoom med en rekryteringskonsult.
Förbered två referenser i arbetsledande roller varav minst en lönesättande chef. Alternativt lärare/handledare för dig som har en pågående eller nyss avslutad utbildning.
Om du går vidare efter intervju och referenstagning blir du inbokad på ett informationsmöte på plats i verksamhetslokalen i Sundby där du kommer träffa enhetschef och en arbetsledare.
Överenskommelse om arbetsperiod, introduktion och lön görs med enhetschef.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/jarva/
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Ersättning
