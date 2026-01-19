Vi söker parkarbetare för säsongsanställning
2026-01-19
Välkommen till oss på Hammarö!
Hammarö är en kommun med framåtanda och stark tillväxt som ligger vid Vänern omgiven av klippor och vatten. Många väljer att flytta till oss vilket gör att vi ständigt växer och utvecklas. Något som speglar allt som sker i vår kommun är närheten till staden, invånarna, vattnet och till varandra. Hos oss får du en arbetsplats mitt i vår vackra skärgård! Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Som parkarbetare kommer du att jobba med de vanligast förekommande arbetsuppgifterna inom grönyteskötsel. Arbetet är mångsidigt och du kommer att jobba både ensam och i grupp. Du utför ditt dagliga arbete ute bland kommuninvånare och besökande till Hammarö, men också på kommunens fastigheter som skolor och förskolor. Vi ställer därför höga förväntningar på din goda servicekänsla och smidighet i mötet med andra och en ansvarskänsla och stolthet i ditt yrkesutförande. Du bör vara flexibel, noggrann och ordningsam. Framför allt vill vi se dig som är glad och positiv med ett gott miljötänk. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker både dig som har tidigare erfarenhet av parkarbete och dig som har traktorvana.Kvalifikationer
Erfarenhet av parkarbete är meriterande
• Du kan samarbeta med andra, men har även förmåga att arbeta självständigt.
• Du är minst 18 år
• Du har körkort klass B
• Körkort BE är meriterande
Vi kommer kalla till intervjuer löpande under ansökningstiden.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hammarö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hammarö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300099". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hammarö kommun
(org.nr 212000-1793) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Anna Alvkäll anna.alvkall@hammaro.se 054-515252 Jobbnummer
9691768