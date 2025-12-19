Vi söker pantlånare till Sefina Pantbank i Täby centrum!
2025-12-19
Sefina Pantbank befinner sig på en spännande tillväxtresa och har nu Täby centrum i sikte. Under våren slår vi upp portarna till vår nya butik, och för att lyckas med denna satsning söker vi nu dig som vill vara med och bidra till vår fortsatta framgång!
Sefinas vision är att bli bäst i Europa på schyssta och enkla pantlån. Vi erbjuder våra kunder hållbar belåning utan att de riskerar att hamna i ekonomisk knipa, och vi ser att behovet av våra tjänster ökar i tider som dessa. Varje dag värderar och belånar vi guld, klockor och andra värdeföremål - därför bär våra butiksmedarbetare titeln pantlånare.
Varför välja Sefina Pantbank?
Hos oss får du möjligheten att göra verklig skillnad för våra kunder samtidigt som du utvecklas i en nytänkande och dynamisk arbetsmiljö. Våra värdeord - samarbete, flexibilitet och ansvar genomsyrar allt vi gör.
Som pantlånare på Sefina är du en viktig del i vårt team och verksamheten. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av värdering och belåning av värdeföremål såsom guld, smycken och konst. Du arbetar också med kundservice, försäljning och administration.
Utöver detta medverkar du i förberedelser inför auktioner, genomför inventeringar och deltar i olika utvecklingsprojekt. Arbetet är varierat och dynamiskt, och vi söker dig som vill vara en del av vår resa, bidra till nöjda kunder och vara en engagerad lagspelare som tillsammans med oss bidrar till en positiv arbetsmiljö. Som pantlånare är du Sefinas ansikte utåt. Du möter dagligen kunder, både digitalt och i butik, och hanterar deras värdeföremål med största ansvar, noggrannhet och säkerhet.
Vi söker dig som är:
• Serviceinriktad - du brinner för kundmötet och strävar alltid efter hög kvalitet i varje kontakt.
• Affärsorienterad - du har förståelse för affären och ser helheten i det vi gör.
• Självgående - du har erfarenhet av butiksarbete och tar sig an nya uppgifter och system med lätthet.
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av arbete med värdeföremål och värdering.
• Erfarenhet av roller där AML varit en naturlig del av arbetet.
För att arbeta i vår butik i Täby centrum krävs att du har erfarenhet av och känner dig trygg med ensamarbete i butik. Du behöver även ha fyllt 18 år och ha en avslutad gymnasieexamen. Då kundservice är en central del av rollen är erfarenhet av att jobba i butik, bank eller liknande serviceyrken ett krav. Kassavana, god datorvana samt erfarenhet av Office-paketet är meriterande. Du behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift, och ytterligare språkkunskaper är ett plus.
Viktig information om rollen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med 6 månaders provanställning. Arbetstiden följer butikens öppettider och innebär arbete dagtid som kvällar, helger och storhelger. Heltid motsvarar 38,5 timmar per vecka. Lönen sätts individuellt och baseras på erfarenhet och kompetens.
Vår rekryteringsprocess består av intervjuer, referenstagning och en bakgrundskontroll.
Vad vi erbjuder dig:
Vi erbjuder dig en unik möjlighet att vara med och etablera vår nya butik i Täby centrum och samtidigt bli en del av en växande organisation med höga ambitioner. Hos oss får du arbeta med unika föremål, utveckla din kompetens och bidra till en mer hållbar framtid. Vi erbjuder utbildning, spännande karriärmöjligheter, attraktiva förmåner och härliga kollegor!
Är du redo att bli en del av vårt team? Skicka in din ansökan redan idag!
Vi vill uppmärksamma dig som söker på att vi under ledigheten inte har möjlighet att återkoppla på din ansökan. Rekryteringsprocessen kommer att återupptas efter årsskiftet. Ersättning
