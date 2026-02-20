Vi söker pålitliga och serviceinriktade fastighetstekniker
2026-02-20
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Luleå kommun infrastruktur- och serviceförvaltning sektion fastighetsförvaltning tillhör avdelning Fastigheter. Fastighetsförvaltningen består av två enheter, lokalförvaltning och teknisk förvaltning. Teknisk förvaltning är en stödfunktion till lokalförvaltningens och dess uppdrag är att stötta lokalförvaltningen gällande fastighetsdrift (teknik, mediaförsörjning, tillsyn och skötsel) samt felavhjälpande underhåll.
Lokal- och bostadsytan som hela avdelningen ansvarar för är på ca 655 000 kvm totalt varav egna fastigheter är ca 530 000 kvm.
Vi bygger framtidens fastighetsdrift tillsammans - med kunskap, engagemang och ansvar. Du är en viktig del av en lärande organisation där utveckling står i centrum. Kompetensutveckling och tydliga utbildningsvägar skapar en trygghet i arbetsrollen. Grunden är en certifiering till fastighetstekniker som sedan byggs på med fördjupningsutbildningar anpassade efter de krav som ställs inom kommunala fastigheter och den roll du har samt dina egna önskemål. Du får möjlighet att växa i din yrkesroll, ta ansvar och vara delaktig i att forma en hållbar och framtidssäkrad fastighetsdrift.
Nu söker vi tre nya fastighetstekniker med ett brinnande intresse för drift och underhåll av fastigheter.
I ditt vardagliga arbete ingår tillsyn och skötsel samt felavhjälpande underhåll inom ett förutbestämt och avgränsat fastighetsområde. Du kommer att arbeta med drift- och underhållsarbete samt fastighetsskötsel men med huvudsaklig inriktning på tekniska installationer i fastigheterna.
Du kommer också ha daglig kontakt med kommunens invånare - våra hyresgäster i exempelvis skolor, badhus och gruppboenden. Fastighetssystemet Pondus Pro och det överordnade styrsystemet Ifix använder du för att planera ditt dagliga arbete.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
* Utföra akut och förebyggande underhåll på fastigheterna
* Löpande tillsyn och skötsel av fastigheterna
* Utföra och dokumentera egenkontroller kopplade till myndighetskrav
* Beställning av mindre underhåll, service samt uppföljning av beställda arbeten
* Inköp av reservdelar och förbrukningsmateriel
* Anläggningsskötare för brand- och sprinkleranläggningar
* Beredskap/badvattenkontroll ingår i tjänsten
* Administrativa arbetsuppgifter så som exempelvis hantering av fakturor för beställda varor/tjänster
Vi söker dig som trivs med omväxlande arbetsuppgifter och att vårda både fastigheter och kundrelationer. För att trivas i rollen är du troligen en driven, teknisk och kommunikativ problemlösare som tycker om att lära dig nya saker. Genom samarbete och gemenskap skapar vi både trivsel och bra resultat i arbetet.
• Minst gymnasieutbildning med inriktning mot fastigheter eller arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdigt.
• God datorvana.
• B-körkort
Meriterande:
• Eftergymnasial utbildning inom fastighetsdrift.
• Tidigare yrkeserfarenhet från drift av fastigheter med moderna installationssystem
• Är utbildad fastighetstekniker eller har motsvarande kompetens och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Har erfarenhet av värme-, ventilation- och kylsystem
• Har datavana med erfarenhet av fastighetssystem
• Har erfarenhet av program för styrning av fastigheter
• Har goda kunskaper inom energieffektiviseringar samt styrteknik
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Tester och provanställning kan förekomma.
Tips!
Vill du flytta till Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på andra spännande jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn
