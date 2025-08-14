Vi söker PA för kund i Stockholm
Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2025-08-14
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alma Assistans AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-14Om tjänsten
Vi söker en personlig assistent till en 70-årig man bosatt i centrala Stockholm. Denna tjänst är en unik möjlighet att göra verklig skillnad i någons liv genom att erbjuda stöd och sällskap i vardagen. Vi ser fram emot att välkomna en omsorgsfull, ansvarsfull och empatisk individ till vårt team hos Alma assistans.
Om Alma assistans
Alma assistans är ett företag som är specialiserat på att tillhandahålla kvalitativt stöd och personlig assistans till individer som behöver extra hjälp i sin vardag. Vi strävar efter att skapa en positiv skillnad i våra klienters liv genom engagemang, professionalism och en personlig approach. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alma Assistans AB
(org.nr 556791-9062)
Kungsängsvägen 29B (visa karta
)
753 23 UPPSALA Jobbnummer
9458349