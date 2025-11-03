Vi söker överläkare till Barn- och ungdomspsykiatrin i Region Örebro län
Vill du bli en del av ett engagerat och utvecklingsfokuserat läkarteam och tillsammans med oss bidra med engagemang och nytänkande i vår verksamhet - då kan du vara rätt person för oss! Vi söker dig som är specialist i barn- och ungdomspsykiatri till en tillsvidareanställning som överläkare inom BUP. Tjänsten utformas utifrån den enhet där du placeras, med goda möjligheter till anpassning efter din kompetens och dina intressen. Om oss Barn- och ungdomspsykiatrin i Region Örebro län (BUP) ingår i Område Psykiatri, en specialistverksamhet med drygt 900 medarbetare. Vi består av tre öppenvårdsmottagningar, en heldygnsvårdsavdelning med sex platser och en dagvårdsenhet för små barn och deras föräldrar. Alla mottagningar är centralt belägna i Örebro stad. Vi är för närvarande 14 överläkare och 5 ST-läkare i ett starkt kollegialt team där du som ny medarbetare får en viktig roll i såväl kliniskt arbete som utveckling.
Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet indelad i fem verksamhetsområden. Vi har stort fokus på etik och samverkan samt har en väl fungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Som överläkare arbetar du med diagnostik, utredning och behandling. Arbetet är mångsidigt och innefattar även initiala, akuta och fördjupade bedömningar. Utöver att vilja göra jobbet så bra som möjligt och att öka tillgängligheten till vård för vår målgrupp, så förväntas du vara aktiv i teamarbetet en där vi utvecklar vården och verksamheten tillsammans.
Som överläkare arbetar du även med:
• Handledning och utbildning av läkarstudenter, BT-, AT- och ST-läkare.
• Konsultativa insatser och samverkan med andra aktörer.
• Deltagande i verksamhetsutveckling och förbättringsarbete, samt att implementera evidensbaserade metoder
Utbildning och forskning
BUP Örebro har ett nära samarbete med läkarprogrammet vid Örebro universitet. Det finns möjlighet att engagera sig i:
• Basgruppshandledning
• Mentorskap
• Forskning och utvecklingsprojekt
Vi gör just nu en särskild satsning på att öka forskningsaktivitet och kunskapsutveckling inom verksamheten
Övrig information
Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Välkommen med din ansökan! Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
• Specialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatri.
• God samarbetsförmåga, och förmåga att leda det medicinska arbetet
• Ansvarskänsla och intresse för utveckling och handledning.
• Goda kunskaper i svenska minst motsvarande C1-nivå.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju. Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning. Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning. Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Ansökningarna kommer att hanteras fortlöpande under ansökningstiden, så skicka din ansökan redan idag!
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i Örebro län https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig
Månadslön Så ansöker du
