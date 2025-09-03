Vi söker överläkare till Ätstörningsvården Varberg
2025-09-03
Vi söker överläkare till vår Ätstörningsmottagning i Varberg.
Du kommer att spela en nyckelroll i att leda och utveckla vår verksamhet med målet att erbjuda högkvalitativ och specialiserad ätstörningsvård för barn, ungdomar och vuxna.
Om arbetet
Som överläkare på Ätstörningsmottagningen i Varberg ingår du i mottagningens tvärprofessionella team där fokus ligger på utrednings-, diagnostik- och behandlingsarbete. Du är även en del av läkargruppen inom BUP i Halland. Inom BUP Halland arbetar idag 17 specialistläkare, 8 ST-läkare samt vikarierande underläkare. Vi erbjuder regelbunden fortbildning och vi ser gärna att du deltar i utvecklingsarbete och forskningsarbete som bedrivs på kliniken. I arbetsuppgifterna ingår även visst jourarbete och vid behov vara handledare åt ST och/eller AT-läkare. Kliniken bedriver forskningsarbete.
Om arbetsplatsen
Ätstörningsvården i Halland tillhör organisatoriskt Barn- och ungdomspsykiatrin. Vi är en läns- och åldersövergripande verksamhet med öppenvårdsmottagningar i Halmstad och Varberg, i Varberg har vi även dagvårdsverksamhet för vuxna.
Ätstörningsmottagningarnas uppdrag är bedömning/utredning, behandling och konsultation. Målgruppen är personer med Anorexi Nervosa, Bulimia Nervosa och andra ätstörningar av allvarlig grad som bedöms kräva vår specialiserade vård. Vi arbetar tvärprofessionellt utifrån psykiatrisk diagnostik och låter psykosociala, psykologiska och farmakologiska behandlingsinsatser komplettera varandra.
Då vi är en åldersövergripande verksamhet har vi ett nära samarbete med såväl barn- som vuxenpsykiatrin. Genom kollegial samverkan hjälps vi åt att tillsammans skapa en god vård för våra patienter.
Som en del av vår härliga arbetsgrupp på mottagningen i Varberg kommer du att ingå i ett kompetent och utvecklande team på 15 personer. Vi värdesätter ett öppet arbetsklimat och egenskaper vi uppskattar är nyfikenhet, öppenhet, mod att ifrågasätta, humor och engagemang. Vi anser att dessa egenskaper driver vår mottagning framåt och till utveckling.
Vi söker dig som är specialist inom barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri eller annan för uppdraget relevant medicinsk specialitet. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från arbete med patienter med ätstörning.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har mycket goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift (C1 nivå) och har en förmåga att lyssna in och anpassa din kommunikation utifrån motparten. Du är flexibel i ditt sätt att arbeta samt har god förmåga att samarbeta med samtliga yrkesroller. Vidare är du duktig på att planera och prioritera ditt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om de förmåner vi kan erbjuda dig som anställd
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
