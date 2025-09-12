Vi söker operatörer till vår tillverkning av singelbaskrut!
2025-09-12
Eurenco Bofors AB i Karlskoga utvecklar och tillverkar krut och sprängämnen för både civil och militär
marknad. Bolagets kunder finns spridda i världen, med fokus på Europa och USA.
Eurenco Bofors AB ingår i en världsomspännande koncern med huvudkontor i Frankrike. I Karlskoga är vi idag ca 420 personer och totalt i koncernen är vi ca 1300 medarbetare.
Bolaget är nu inne i en tillväxtfas och har en stark position på marknaden.
Läs mer på www.eurenco.com
Avdelningen för tillverkning av singelbaskrut behöver förstärkas med ett flertal operatörer.
På
avdelningen arbetar idag ett 70-tal operatörer som är uppdelad på två produktionsområden och fördelade på tre produktionsledare. Respektive område har flera produktionsavsnitt. Som operatör kan du arbeta 2-skift, helgskift eller nattskift.
Singelbaskrut går till både militär och civil marknad och har därför ett brett användningsområde. Som operatör på denna avdelning är du med och bidrar till försvarsmarknaden men också till exempelvis bilindustrin.
Arbetsuppgifterna innefattar allt från förberedelse och satsning av råvaror till övervakning och styrning av tillverkningsprocesser. Det förekommer också visst underhåll i form av iordningsställande och rengöring av både utrustning och produktionsområde.
Du kommer jobba i ett team av operatörer som är erfarna och som drivas av att hitta ständiga förbättringar. Om du visar intresse har du som operatör stor möjlighet att vara delaktig i projekt och leda förbättringsarbeten på avdelningen.
Om dig
Vi söker dig som arbetar strukturerat och tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Vi förutsätter att du alltid sätter säkerheten först och är en god problemlösare som är hungrig på att lära dig mer. Eftersom du kommer arbeta i skiftlag är det viktigt att respektera varandra och att ha god samarbetsförmåga men det är också bra om du trivs med att arbeta självständigt.
Vi ser gärna att du har några års arbetslivserfarenhet inom industriell verksamhet. Det är meriterande om du tidigare har arbetat inom explosivämnesbranschen och/eller med kemiska processer. Arbetet innebär också en del praktiskt underhåll så ett intresse för teknik är meriterande.
Dina personliga egenskaper är av stor vikt för tjänsten och vi tror att du har en vilja att utvecklas med företaget.
Kvalifikationskrav
- B-Körkort
- God svenska i tal och skrift
- Datavana
- Godkänd gymnasieutbildning eller motsvarande
Meriterande:
- Engelska i tal och skrift
- Erfarenhet inom industrin
- Erfarenhet inom explosivämnesbranschen och/eller kemiska processer
- Truckkort
- Kunskaper i affärssystemet SAP
- KEX- utbildning
Villkor:
Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
I nuläget söker vi till 2-skift och helgskift. Du är inte anställd på en specifik skiftform, därav kan skiftformen ändras under din anställning, om verksamheten kräver det.
Rekryterande chefer är produktionsledare Erik Thiger och Roger Åling.
Eurenco Bofors AB lyder under lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) vilket innebär att vi är ålagda att utföra lämplighetsprövning via MSB och polismyndigheten. Innan erbjudande om anställning behöver du godkännande av MSB och godkänd hälsokontroll.
Urval sker löpande, tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
