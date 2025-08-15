Vi söker operatörer till vår revolverstans och laserskärmaskin
2025-08-15
AQ Enclosure i Sollefteå AB är ett ledande företag inom utveckling, tillverkning och försäljning av kapslingar och skåp samt en systemleverantör inom mekaniskt och elektroniskt montage. Kunderna finns främst inom branscherna kraft, säkerhet och miljö. Många av kunderna finns i Sverige, men ca 15 % av omsättningen går till övriga Europa och ca 15 % levereras utanför Europa.
AQ Enclosure Sollefteå AB har en organisation med korta beslutsvägar och stora möjligheter för den anställde att påverka verksamheten. För rätt person finns goda möjligheter till fortsatt utveckling inom företaget och även inom koncernen.
AQ Enclosure Sollefteå AB ingår i AQ Group AB som är en av Sveriges ledande leverantörer av komponenter och system till krävande industrikunder. Koncernen har 9000 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Litauen, Ungern, Polen, USA, Kanada, Brasilien, Finland, Tyskland, Kina, Indien, Mexiko och Italien. AQ Group grundades 1994 och är noterat på Nasdaq-börsen. Årsomsättningen uppgår till 9 miljarder SEK. AQG har högsta kreditvärdighet AAA. Se även www.aqgroup.com
för mer information.
Arbetsbeskrivning
Du kommer att ingå i ett team med operatörer och tekniker på en laser och stansavdelning. I arbetet ingår det att förse helautomatiska maskiner med material, övervaka bearbetningsprocessen, kvalitetskontroller, samt drift och underhåll. Du kommer att få arbeta med olika produkter då tillverkningsserierna varierar i storlek. Det ställs krav på att du är noggrann, flexibel i ditt arbete och att du kan ta till dig instruktioner. Vi ställer höga krav på din sociala förmåga då samarbetet med personal är viktig. Den ena dagen är inte den andra lik vilket innebär att du tycker om att ställas inför nya utmaningar och arbetsuppgifter.
Vem är du?
Vi söker dig som har relevant erfarenhet inom tillverkningsindustrin med fördel inom stans eller laser, och är van vid att hantera ställ av maskiner. Du är kompetent i ditt hantverk och har god förmåga att läsa och följa ritningar.
Kvalitet och finish är mycket viktigt för dig och du trivs i en roll där du får arbeta med många olika produkter och själv hittar lösningar på olika problem. I övrigt ser vi att du har en god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och flexibel. Du tar stort eget ansvar och trivs att arbete i ett högt tempo.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som person har du ett personligt engagemang och en god förmåga att effektivt driva ditt arbete och dina projekt framåt. Du har lätt för att samarbeta i team och är bra på att planera och organisera ditt arbete. Du är angelägen om att nå resultat och att hålla deadlines med hög kvalitet i ditt arbete. Du läser och talar flytande svenska då arbets- och säkerhetsinstruktioner är på svenska.
Meriterande är om du har:
Erfarenhet av tillverkningsindustri
Erfarenhet av affärssystemet Monitor
Truckkort
På AQ är vi stolta över vår arbetsmetodik och vårt varumärke.
Vi uppfattas av våra kunder som kompetenta, nytänkande och med kundens affär i fokus. Våra medarbetare är vår största tillgång i vår relation med kunderna. Det är därför viktigt för oss att arbeta långsiktigt och med hela hjärtat med i varje situation. Vi har ofta sociala aktiviteter där vi stärker gemenskapen och bygger relationer både internt och med våra kunder. Det bidrar till en engagerad och positiv anda där våra medarbetare hjälps åt för att lösa kundens uppdrag på bästa sätt. Det ger dig och oss en stimulerande och trivsam företagskultur att utvecklas i. På AQ har vi kul på jobbet, hjälper varandra och har en härlig stämning, vi ser gärna att du blir en del av den.
Placeringsort
Sollefteå
Din ansökan
Skicka din ansökan så snart som möjligt, men senast den 31 december. Vi gör löpande urval. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Hamoud Alderi via e-post: hamoud.alderi@aqgroup.com
.
