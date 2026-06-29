Vi söker omgående en hjullastarförare med truckkort till vår kund!
FPP Flexibel Personalpartner AB / Jordbruksjobb / Linköping Visa alla jordbruksjobb i Linköping
2026-06-29
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, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FPP Flexibel Personalpartner AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med hjullastare och truck i den dagliga verksamheten. Arbetet innebär bland annat lastning, lossning, materialhantering och andra förekommande arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Krav:Hjullastarbehörighet
Truckkort
B-körkort
Tillgång till egen bil
God samarbetsförmåga och ansvarskänsla
Möjlighet att arbeta under sommaren
Arbetstider
Ordinarie arbetstid är kl. 07.00-16.00, men skiftarbete kan förekomma beroende på verksamhetens behov.Om tjänsten
Tjänsten är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till vår kund. För rätt person finns goda möjligheter till en framtida anställning direkt hos kunden.Tjänsten tillsätts snarast och uppdraget påbörjas omgående. Det är därför ett krav att du har möjlighet att arbeta under hela sommaren.Så ansöker du
Tjänsten tillsätts snarast, så vänta inte med din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande.
Skicka in ditt CV och en kort presentation redan idag.
Om Flexibel PP
Sedan 2007 har vi på Flexibel Personalpartner varit en pålitlig partner för både rekrytering och bemanning. Vi är kända för vår flexibilitet och förmåga att anpassa oss efter våra kunders behov. Vår styrka ligger i de långvariga relationer vi byggt upp genom åren, och vi är stolta över att fortsatt samarbeta med många av våra första kunder. Nu söker vi fler engagerade medarbetare som vill vara med och representera oss på fältet, samtidigt som de bidrar till våra kunders framgångar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FPP Flexibel Personalpartner AB
(org.nr 556754-3110)
Regelgatan 4 (visa karta
)
589 41 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Flexibel Personalpartner AB Jobbnummer
9983071