Vi söker nyexaminerade statistiker till metodverksamheten på SCB
2025-12-19
Handlingskraftig och samhällsintresserad? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss. Statistikmyndigheten SCB är landets största och främsta kunskapskälla inom statistik. Vår statistik används överallt, hemma vid köksbordet, i nyhetsrapporteringen och av beslutsfattare i riksdag och regering.
Är du nyexaminerad och i början av din karriär och vill jobba som statistiker med samhällsviktiga frågor? Då har du goda möjligheter att bidra med din kompetens och utvecklas hos oss!
SCB:s uppgift är att ge samhället användbar statistik att lita på, både idag och i framtiden. Det arbetet kräver skickliga metodstatistiker. För att statistiken vi producerar ska fortsätta vara aktuell och relevant måste vi ständigt utveckla vår statistikproduktion - våra metoder och arbetssätt. Hos oss använder du din metodexpertis i allt från design av undersökningar till statistikframställning. I rollen som metodstatistiker initierar och driver du förbättringsfrågor baserat på din metodkompetens samt deltar i utvecklingsprojekt. Hos oss får du ett omväxlande jobb som involverar samarbete med flera delar av organisationen. Du kommer även att kunna delta i nationella och internationella arbeten.
På SCB finns ett 60-tal metodstatistiker placerade på fyra metodsektioner. Oavsett var du är placerad innebär jobbet tätt samarbete med statistiker och kollegor med andra kompetenser både på den egna sektionen och i andra delar av verksamheten. Vi söker därför dig som tycker om att jobba i team, såväl permanenta som tillfälliga.
Vill du ...
* ge statistiskt metodstöd inom statistikproduktionen, utvecklingsprojekt och prioriterade initiativ, till exempel inom undersökningsdesign, datainsamling, användning av olika datakällor, bortfallshantering, statistisk analys, maskininlärning samt kvalitetsfrågor.
* delta i förändringsarbete i samverkan med andra kompetenser.
* bidra till utveckling och förbättring av statistikproduktionen i enlighet med uppsatta målsättningar.
* standardisera, kvalitetssäkra och effektivisera processer med fokus på användning av nya datakällor och digitalisering.
* arbeta med internationella frågor inom metodområdet.
• då tror vi att den här tjänsten kan vara riktigt intressant för dig!Kvalifikationer
Vi vill att du har:
* master eller magisterexamen i statistik eller matematisk statistik
* god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på både svenska och engelska
* goda kunskaper inom programmering
Det är meriterande om du har:
* goda programmeringskunskaper i SAS, R eller Python
* god kunskap om urvalsmetodik
* relevant erfarenhet av arbete med tillämpning av maskininlärning
* erfarenhet av arbete i en konsultativ roll
* erfarenhet av arbete med statistikproduktion
För att det här ska bli en bra matchning för både dig och oss är det viktigt att du har en god förmåga att samarbeta. Du arbetar bra med andra människor och du vill ingå i ett team där du bidrar till att dina kollegor trivs och lyckas med sitt arbete. Du gillar att ta initiativ, bidra med idéer och driver arbetet framåt. Hos oss trivs du om du är nyfiken och handlingskraftig.
Du tar ansvar utifrån ett helhetsperspektiv, där du väger samman olika perspektiv och konsekvenser vid framtagande av lösningar. Du ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du behöver ha god analytisk förmåga och kunna bearbeta och tolka data på ett noggrant och kvalitetsmedvetet sätt.
ÖVRIGT
De här tjänsterna finns på någon av metodsektionerna på avdelningen för ekonomisk statistik och analysoch avdelningen för social statistik och analys i Solna eller Örebro. Utifrån verksamhetens förutsättning finns det möjlighet att även arbeta viss tid hemifrån.
Anställningen är tillsvidare och inleds vanligtvis med sex månaders provanställning. Tillträdesdatum kommer vi överens om.
Den här tjänsten är säkerhetsklassad så därför kommer vi att göra en säkerhetsprövning med registerkontroll innan vi fattar beslut om anställning.
Hos oss är alla medarbetares kompetens och potential viktig. Vi tror på en inkluderande kultur där vi drar nytta av vår mångfald och våra olikheter. Du som söker delar våra förhållningssätt: mod att agera, tillit till varandras kompetens och goda vilja, handlingskraft att omsätta ord i arbete och var och ens ansvar att bidra till helheten.
Du ansöker genom att registrera ditt CV på svenska. Bifoga ditt examensbevis med kursförteckning. Krav på akademiska poäng som inte ingår i en examen ska verifieras genom studieintyg/registerutdrag. I din ansökan får du besvara ett antal urvalsfrågor i vårt rekryteringssystem som du kommer till när du klickar på Ansök nedan. Vid denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Om du har skyddade personuppgifter, vänligen kontakta HR-partner via SCB:s växel.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297061". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statistiska Centralbyrån
(org.nr 202100-0837) Arbetsplats
SCB, Social statistik och analys Kontakt
Sektionschef
Mikaela Järnbert +46104794243 Jobbnummer
9656027