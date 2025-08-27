Vi söker nya stjärnor till vårt hemstädsteam i Stockholms innerstad!
Homemaid AB (Publ) / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2025-08-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Homemaid AB (Publ) i Stockholm
, Sundbyberg
, Värmdö
, Norrtälje
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vi söker personal till hemstäd
Just nu söker vi nya kollegor till vårt team i Stockholms innerstad. Vi kallar oss Serviceassistenter, eftersom vårt uppdrag går ut på att hjälpa våra kunder att göra rent och fint hemma, så att de kan få tid över till att göra annat istället. Som Serviceassistent har du en viktig roll, både i vårt team och för våra kunder. Du arbetar självständigt ute hos kunderna med städtjänster som dammsugning, damning och moppning. Du jobbar i privata hem, alltid med samma omsorg om detaljer och det lilla extra, som visar att du är ett proffs med engagemang och yrkesstolthet.
Som serviceassistent jobbar du i privata hem med att:
Dammsuga och damma
Moppa golv och rengöra ytor
Piffa och ge kunden det där lilla extra
• med mera, som du får lära dig här hos oss.
Vi söker dig
• som har en stark känsla för kvalitet och ett driv att göra kunden nöjd och glad. Att vara punktlig och noggrann är självklart för dig. Du är engagerad och positiv, och precis som vi anser du att städning är ett hantverk som blir bäst när det sköts av oss proffs. Du tycker om att arbeta självständigt, men är också en lagspelare då du ibland arbetar tillsammans med andra i teamet.
Kollektivavtal och schyssta villkor - självklart
HomeMaid är en drivande kraft som har lyft och byggt upp städtjänster till en professionell bransch med schyssta villkor, rimliga löner och kollektivavtal. Vi jobbar med en intern skola, HomeMaid Academy, för att alla våra medarbetare ska få utvecklas i sin yrkesroll och vi har flera olika karriärmöjligheter inom företaget. Många av våra kollegor har varit anställda hos oss länge och startade som Serviceassistenter för att därifrån gå vidare till roller som Teamledare, Områdesansvariga och Distriktschefer. Vi tror att vi är som bäst när vi jobbar tillsammans och bygger vår arbetsplats med visionen - bättre tillsammans.
För att passa in i den här rollen hos oss vill vi att Du...
Förstår och pratar grundläggande svenska eller engelska
Kan arbeta flexibla arbetstider mellan klockan 8 och 17
Vi blir extra glada om du:
Tidigare har arbetat inom hemstädning eller liknande tjänster.
Placering:Stockholms innerstad
Anställning:50-80% med 6 månader provanställning
Tillträde:Intervjuer sker löpande
Lön:Enligt kollektivavtal
Varmt välkommen med din ansökan!
Sedan mitten av 90-talet har HomeMaids medarbetare hjälpt tusentals kunder till en renare, mer trivsam vardag genom att serva med hemstädning, företagsstädning, fastighetsstäd, fönsterputs och mycket mer. Detta är den enkla, tydliga idé på vilken HomeMaid grundades 1997: Att göra vardagen lättare för sina kunder. Det visade sig snabbt vara ett framgångskoncept. Sedan 2000 ligger huvudkontoret i Halmstad, men HomeMaid finns idag från Skåne i söder till Sundsvall i norr. Bolaget är börsnoterat sedan november 2005. Som medlem i Almegas branschorganisation för hushållsnära tjänster driver vi frågan om försäkringar, pensionsavtal och trygghet på arbetet. Vi har självklart kollektivavtal och bygger tillsammans med våra ca 1000 medarbetare en bra värderingsstyrd arbetsplats med visionen Bättre tillsammans. Läs gärna mer på homemaid.se/jobba hos oss. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Homemaid AB (Publ)
(org.nr 556543-8883), https://karriar.homemaid.se/ Arbetsplats
HomeMaid Jobbnummer
9479572