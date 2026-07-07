Vi söker nya stjärnor till Limited burgers!

Rawstone Design AB / Restaurangbiträdesjobb / Härryda
2026-07-07


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På Limited burgers letar vi alltid efter engagerade personer som vill utvecklas tillsammans med oss. Just nu söker vi därför ny medarbetare till kökstjänst + allt som förekommer inom restaurangens väggar.
Du kommer till stor del att jobba med smashning av burgare, så lite klipp i handleden är en fördel. Matlagning i olika former och alla förkommande arbetsuppgifter inom restaurangens väggar blir din arbetsdag.
Schemalagd tid ca 50–80%, arbete dag, kväll och helg. Se våra nuvarande öppettider på vår hemsida.
Vem är du?
Vi tror att du:
• Är positiv, ansvarstagande och gillar att arbeta med människor.
• Trivs i ett högt tempo och kan behålla lugnet även när det är mycket att göra.
• Är en lagspelare som hjälper till där det behövs.
• Är noggrann och vill ge varje gäst en riktigt bra upplevelse.
• Har ett intresse för mat och service.
Tidigare erfarenhet från restaurang, café eller service är meriterande, men rätt inställning och vilja att lära sig är viktigast.

Publiceringsdatum
2026-07-07

Om tjänsten
Tjänsten innebär bland annat:
• Kök
• Kassa
• Servering
• Förberedelser och övriga restauranguppgifter
Anställningsform, arbetstider och tjänstgöringsgrad anpassas efter verksamhetens behov och den rätta kandidaten. Schemalagd dagtid och kvällstid, samt helgarbete förekommer.
Vi erbjuder
• Ett varierande arbete i ett högt tempo.
• Ett sammansvetsat team med god stämning.
• Möjlighet att utvecklas och ta större ansvar över tid.
• En arbetsplats där engagemang och initiativ uppskattas.

Låter det intressant?
Skicka ditt CV och en kort presentation av dig själv till lovisa@rawstone.se. Berätta gärna varför du vill arbeta hos Limited burgers.
Vi intervjuar löpande och ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
E-post: lovisa@rawstone.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Rawstone Design AB (org.nr 556905-3308)
Hönekullavägen 9 (visa karta)
435 44  MÖLNLYCKE

Arbetsplats
Limited burgers.

Kontakt
Restaurangchef
Lovisa Julin Larsson
lovisa@rawstone.se

Jobbnummer
9995981

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