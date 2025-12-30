Vi söker nya stjärnor till Holmens FitnessCenter - Är det du?
2025-12-30
Holmens FitnessCenter växer och vi söker nu instruktörer, personliga tränare och massörer som vill bli en del av vårt team. Vi erbjuder en timanställning med god möjlighet till fast tjänst för rätt person.
Det viktigaste för oss är inte mängden utbildningar du har - utan din passion för människor, träning och att hjälpa andra att lyckas. Vi tror på värme, engagemang och genuin service. Du ska vara en person som trivs bland människor, kan skapa trygghet och samtidigt sprida energi.
Vi söker dig som:
Har ett stort intresse för träning, hälsa och välmående
Gillar mötet mellan människor och vill bidra till en familjär atmosfär
Är lösningsorienterad, ansvarstagande och flexibel
Vill utvecklas och växa tillsammans med oss
(Meriterande) Har utbildning som PT, instruktör eller massör
Vi erbjuder:
En inspirerande arbetsplats i ett gym med lång historia
Möjlighet att forma din roll och växa tillsammans med oss
Timanställning med chans till fast tjänst
En miljö där vi sätter medlemmens framgång först
Ett team som brinner för träning och folkhälsa
Hos oss är målet att alla ska känna sig sedda, inkluderade och motiverade - både medlemmar och personal.
Skicka in din ansökan och bli en del av vårt team på Holmens Fitnesscenter! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
E-post: daniel@holmensfitness.se Arbetsgivarens referens
