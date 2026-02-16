Vi söker nya säljare till vårt team
2026-02-16
Visa alla jobb hos Kontaktpartner Malmö AB i Malmö
Vill du ta nästa steg inom försäljning? Då vill vi träffa dig!
Är du motiverad, engagerad och drivs av att skapa resultat? Nu söker vi dig som vill arbeta med försäljning i ett vinnande team där utveckling, energi och gemenskap står i centrum.
Hos oss får du utbildning, verktyg och stöd för att lyckas - oavsett om du är i början av din karriär eller redan har erfarenhet av försäljning.
Vi söker dig som
Kan arbeta heltid, måndag-fredag
Talar och skriver flytande svenska
Har stark kommunikativ förmåga och gillar att prata med människor
Är målmedveten och drivs av resultat
Vill utvecklas inom försäljning och service
Vad vi erbjuder
Konkurrenskraftig grundlön + attraktiv provisionsmodell utan tak
Utbildning och daglig coachning av erfarna ledare
Karriärmöjligheter - vi satsar på intern befordran
En arbetsplats i centrala Malmö med härlig teamkänsla
Anställningsform
Tillsvidareanställning med inledande provanställning om 6 månader.
Är du redo?
Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande och tjänster kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Om Kontaktpartner
Kontaktpartner är ett dynamiskt och framåtblickande företag som hjälper några av Sveriges starkaste varumärken att växa. Med vår spetskompetens inom försäljning och marknadsföring skapar vi konkreta resultat och långsiktigt värde för våra kunder.
2025 var ett fantastiskt år för oss - nu växlar vi upp ytterligare. Vill du vara med på vår resa? Då är detta rätt plats för dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kontaktpartner Malmö AB
(org.nr 559455-4171), https://kontaktpartnerjobb.teamtailor.com
211 75 MALMÖ Arbetsplats
Kontaktpartner Jobbnummer
