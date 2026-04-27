Vi söker nya säljare till vårt team

Kontaktpartner Malmö AB / Säljarjobb / Malmö
2026-04-27


Vill du ta nästa steg inom försäljning? Då vill vi träffa dig!
Är du ambitiös, engagerad och drivs av resultat? Vill du arbeta i ett vinnande team där utveckling, energi och gemenskap står i centrum? Då kan detta vara möjligheten för dig.
Hos oss får du rätt utbildning, verktyg och dagligt stöd för att lyckas - oavsett om du är i början av din karriär eller redan har erfarenhet av försäljning. Vi tror på människor med rätt inställning och viljan att utvecklas.
Vi söker dig som:
Kan arbeta heltid, måndag-fredag

Talar och skriver flytande svenska

Har stark kommunikativ förmåga och trivs i dialog med människor

Är målmedveten, tävlingsinriktad och resultatorienterad

Vill utvecklas inom försäljning, service och affärsförståelse

Vad vi erbjuder:
Konkurrenskraftig grundlön + attraktiv provisionsmodell utan tak

Utbildning och daglig coachning av erfarna ledare

Tydliga karriärvägar - vi satsar på intern utveckling och befordran

En modern arbetsplats i centrala Malmö med stark teamkänsla och högt tempo

Anställningsform
Tillsvidareanställning med inledande provanställning om 6 månader.
Redo att ta nästa steg?
Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande och tjänster kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Om Kontaktpartner
Kontaktpartner är ett drivet och framåtblickande företag som hjälper några av Sveriges starkaste varumärken att växa. Med vår spetskompetens inom försäljning och marknadsföring skapar vi mätbara resultat och långsiktigt värde för våra kunder.
2025 var ett fantastiskt år - nu växlar vi upp ytterligare. Vill du vara med på resan? Då är Kontaktpartner rätt plats för dig.

Sista dag att ansöka är 2026-10-24
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kontaktpartner Malmö AB (org.nr 559455-4171), https://kontaktpartnerjobb.teamtailor.com
Östra Varvsgatan 2 (visa karta)
211 75  MALMÖ

