Vi söker nya säljare på heltid!
Sector Alarm AB / Säljarjobb / Botkyrka Visa alla säljarjobb i Botkyrka
2026-06-23
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sector Alarm AB i Botkyrka
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige
Söker du ett heltidsjobb med omnjed i Botkyrka? Vill du utvecklas som säljare ihop med vårt härliga team?
Då har du kommit rätt!
Vi söker dig som vill bli en del av ett peppande team och utvecklas som person.
Vi ställer inga krav på tidigare erfarenhet inom försäljning. Tror du på dig, tror vi på dig!
📍 Vi söker dig som
Kan prata svenska till 100%
Kan jobba heltid, måndag till fredag från kl 12.00 till 21.00 (går ej att kombinera med studier!)
Vill utvecklas inom försäljning
Är prickfri i polisens belastningsregister
🎯Om rollen
I din roll som säljare bokar och genomför du kundmöten på plats och det är här det roliga börjar. Du lär känna kunden, tar reda på deras behov, visar på ett enkelt sätt hur våra tjänster och produkter kan göra skillnad i deras vardag.
Du kommer att
Boka och träffa kunder ute på plats
Skapa förtroende genom att förstå kundens behov
Presentera lösningar som förenklar kundens vardag
Följa kunden hela vägen till ett tryggt och genomtänkt beslut
⭐ Vad erbjuder vi dig?
Stark teamkänsla, högt tempo och engagerade kollegor
Friskvårdsbidrag samt bonus och tävlingar kopplat till prestation
Utvecklings- och karriärmöjligheter med utbildning och coachning
Social gemenskap hos en trygg arbetsgivare med starkt varumärke
📩 Ansökan
Låter detta som en roll som passar dig?
Välkommen med din ansökan redan idag. Urval sker löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sector Alarm AB
(org.nr 556597-1081), http://www.sectoralarm.se
145 51 NORSBORG Jobbnummer
9974591