Vi söker nya medarbetare Waynes Sollentuna
2026-02-17
Vill du arbeta i ett härligt caféteam där service och kvalitet står i fokus? Nu söker vi engagerade och serviceinriktade medarbetare till vårt café i Sollentuna.Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Servering och kundbemötande
Kassahantering
Förberedelse av kaffe, dryck och lättare mat
Hålla caféet rent och välorganiserat
Vi söker dig som:
Är positiv, ansvarstagande och gillar att arbeta i team
Har god servicekänsla
Kan arbeta flexibla tider (dagar, kvällar och helger)
Erfarenhet från café eller restaurang är meriterande men inget krav
Vi erbjuder:
Trevlig arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom caféverksamhet
Ett härligt team med god sammanhållning
Märk ansökan: Medarbetare Sollentuna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: aymen.kka@waynescoffee.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skandinaviska Mat Gruppen AB
(org.nr 559449-1150) Jobbnummer
9748010