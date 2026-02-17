Vi söker nya medarbetare Waynes Sollentuna

Skandinaviska Mat Gruppen AB / Butikssäljarjobb / Sollentuna
2026-02-17


Vill du arbeta i ett härligt caféteam där service och kvalitet står i fokus? Nu söker vi engagerade och serviceinriktade medarbetare till vårt café i Sollentuna.

Dina arbetsuppgifter
Servering och kundbemötande

Kassahantering

Förberedelse av kaffe, dryck och lättare mat

Hålla caféet rent och välorganiserat

Vi söker dig som:
Är positiv, ansvarstagande och gillar att arbeta i team
Har god servicekänsla
Kan arbeta flexibla tider (dagar, kvällar och helger)
Erfarenhet från café eller restaurang är meriterande men inget krav

Vi erbjuder:
Trevlig arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom caféverksamhet
Ett härligt team med god sammanhållning

Märk ansökan: Medarbetare Sollentuna

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: aymen.kka@waynescoffee.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Skandinaviska Mat Gruppen AB (org.nr 559449-1150)

Jobbnummer
9748010

