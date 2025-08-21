Vi söker nya medarbetare till vårt team i Norrtälje
2025-08-21
Är du en ansvarsfull person? Gillar du att jobba? Då kan du vara rätt person för oss på Anne Blom.
Anne Blom Städ & Service startade 1996 och är idag en stabil aktör på marknaden med välutbildad personal, trygga anställningar och utmärkta arbetsvillkor.
Vi har sedan 5 år tillbaka ett kontor i Norrtälje där vi nu letar efter nya kollegor. Vi söker dig som bor runt Norrtälje och som vill arbeta i ett team på 12 personer i Roslagen.
Företaget har kollektivavtal med Fastighets vilket innebär 5 veckors betald semester, tjänstepension och lön enligt avtal.
Grundlön 27 968 kronor per månad.
Branschvanetillägg - 2 år = 450:-/månad, 4 år = 1000:-/månad - 6 år = 1500:-/månad.
Körkorts tillägg 500 kronor per månad.
Du är beredd att ta eget ansvar och gillar att jobba i team. Du har sannolikt erfarenhet inom städning och du behärskar det svenska eller engelska språket. Du måste ha körkort och du är en van bilförare.
Vi söker dig som vill arbeta heltid tillsammans med ett härligt positivt och dynamiskt gäng. Våra arbetstider varierar med start runt kl. 07.00 på morgonen och en normal arbetsdag är mellan 7-9 timmar lång.
Två och två åker vi runt i Roslagen i patrullbil och ser till att våra hemstädskunder har det rent och fint!
Vi kommer att starta igång med intervjuer löpande varav vi ber dig att inte vänta med din ansökan om du finner intresse för tjänsten. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
E-post: jobb@anneblom.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städare Norrtälje/Roslagen". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Anne Blom Städ & Service AB
(org.nr 556793-4442), http://www.anneblom.se
761 43 NORRTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
