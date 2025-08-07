Vi söker nya medarbetare till kund i Tjörn!
2025-08-07
eller i hela Sverige
Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med praktiska uppgifter som:
• ? Armering
• ? Betongarbete
• ? Cellplast
• ? Träarbete (kan förekomma)
Du behöver inte ha jobbat med detta tidigare - det viktiga är att du är i god fysisk form och villig att lära dig!Profil
Vi söker dig som är:
• ? Motiverad
• ? Engagerad
• ? Pålitlig
• ? En lagspelare med god arbetsmoral
Att kunna samarbeta och ta ansvar för sitt jobb är något vi värdesätter högt.Om företaget
Partner2Work AB grundades i april 2023 och är ett bemanningsföretag med djup branschkunskap och engagerad, erfaren personal. Vi arbetar med uthyrning och rekrytering inom transport, industri, lager och bygg - och skiljer oss från andra genom att erbjuda maximal flexibilitet och rätt kompetens på rätt plats. Vår personal kännetecknas av engagemang, pålitlighet och drivkraft.
Som medlemmar i Almega Kompetensföretagen omfattas vi av kollektivavtal, vilket garanterar schyssta villkor vad gäller lön, försäkringar, arbetsmiljö och pensioner för alla våra anställda.
Kollektivavtalet innebär bland annat tjänstepension, trygghetsförsäkringar och försäkringsskydd vid arbetsskada, sjukdom och föräldraledighet - något som skapar långsiktig trygghet för våra medarbetare och starka fördelar för våra uppdragsgivare.
Tack vare vår flexibilitet och vårt personliga engagemang har vi på kort tid haft över 100 anställda, varav merparten fått fast anställning hos våra kundföretag efter uthyrningsperiodens slut. Allt detta visar vårt fokus på långsiktighet och kvalitet, både i relationen till våra kunder och medarbetare.
Vi på Partner2Work har en stark grund att stå på. Våra grundare har mångårig operativ erfarenhet från transport, lager, industri samt bemanning och rekrytering, vilket ger oss en djup förståelse för vad som krävs för effektiv och hållbar kompetensförsörjning hos våra kunder.
Med människan i centrum bygger vi varje dag långsiktiga relationer och en stark personalstyrka.
Vi ser det som en självklarhet att tillsammans bidra till en stark arbetsmarknad, där vi matchar rätt person till rätt uppgift - alltid med fokus på kvalitet, utveckling och trygga arbetsvillkor. Ersättning
