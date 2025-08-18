Vi söker nya kollegor till vår korvbar i Sickla!
Seed Mountain AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2025-08-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Seed Mountain AB i Stockholm
Är du social, gillar högt tempo och vill vara en del av vårt team? Då kan du vara den vi söker!
Om jobbet:
Vi driver en populär korvbar i Sickla, KorvOlle, och söker nu nya medarbetare på framför allt heltid men också deltid.
Arbetsuppgifterna består av:
• Ta emot beställningar och ge bra service till våra gäster
• Tillaga och servera korv
• Hålla ordning och i baren och köket
Om dig:
Vi tror att du är en person som gillar att möta människor och trivs i en miljö där det händer mycket. Om du har vana av liknande verksamhet är det ett plus men det viktigaste är att du är social, gillar att hugga i, ta mycket eget ansvar och är stresstålig, resten lär vi dig.
Man arbetar själv i baren på ett rullande schema som inkluderar kvällar och helger. Öppettiderna är vardagar 10-20, lördagar 10-18, söndagar 11-17.
Eftersom vi idag är ett ungt gäng ser vi gärna att du är i åldern 20-30 år. Då vi serverar alkohol är minst 20 år ett krav.
Du talar flytande svenska i tal och skrift och behärskar engelska
Vi erbjuder
• En rolig arbetsplats med bra stämning
• Heltids-/ deltidstjänst med varierande arbetspass
• Möjlighet att utvecklas och ta ansvar
Låter det intressant? Skicka din ansökan med personligt brev och CV till niklas@seedmountainab.se
så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
mail
E-post: niklas@seedmountainab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Seed Mountain AB
(org.nr 559501-5917)
Siroccogatan 7 (visa karta
)
131 34 NACKA Jobbnummer
9463808