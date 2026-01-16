Vi söker nya kollegor till Brunnsgården . Dag, natt samt helgtjänst
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället - för en tryggare framtid. Som en del av detta kan det för vissa tjänster vara ett krav att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation - och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb.
Brunnsgården är ett äldreboende i hjärtat av Ljungby med plats för 64 boende. Hos oss finns både avdelningar med särskild inriktning för personer med demenssjukdom, och avdelningar för äldre med andra vård- och omsorgsbehov.
Vi söker
Dagpersonal till B1 och B2 (demens)
Helgtjänst samt dagtjänst till plan 3
Nattpersonal i husetPubliceringsdatum2026-01-16Arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad.
Hos oss får du arbeta nära både boende, kollegor och anhöriga. Du blir en del av ett team där vi ser varandra, hjälper varandra och delar på ansvaret för att skapa den bästa möjliga vardagen för våra äldre.
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Du är engagerad, lyhörd och vill bidra med din kompetens och ditt hjärta oavsett om ditt intresse ligger i att arbeta med personer med demenssjukdom eller med äldre som har andra behov av omsorg och stöd.
Känner du att Brunnsgården kan vara platsen där du vill växa, utvecklas och samtidigt bidra till något meningsfullt? Då vill vi gärna höra från dig.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är utbildad undersköterska. Har du specialistutbildning inom demensvård, eller annan spetskompetens som stärker vårt team, ser vi det som särskilt meriterande. Även du som är utbildat vårdbiträde är välkommen att söka.
För att kunna arbeta tryggt och säkert hos oss är det viktigt att du:
- Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
- Har grundläggande datakunskaper
- Har eller är beredd att ta de delegeringar som krävs inom vård- och omsorgsverksamhet
Vi värdesätter engagemang, flexibilitet , lyhördhet och en vilja att bidra till en trygg och meningsfull vardag för våra äldre.
Löpande rekrytering
ÖVRIGT
Betyg och intyg ska inte bifogas ansökan utan tas med vid eventuell intervju.
Hos oss är balans i livet viktigt! Här kan du kombinera arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och distansarbete i de verksamheter där det tillåter. Vi erbjuder subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Du har också gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad samt att delta i andra aktiviteter.
Som en del i vårt arbete med att få Ljungby kommun att växa erbjuder vi In- och medflyttarservice som gör det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se
om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Kommunen tar ansvar för hela rekryteringen och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonssäljare.
Du når fackliga företrädare via kommunens kontaktcenter. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljungby kommun
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Sektionschef Brunnsgården
Izabella Kiraly izabella.kiraly@ljungby.se 073-3739731 Jobbnummer
