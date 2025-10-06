Vi söker nya Forskar-BT-läkare till Sahlgrenska Universitetssjukhuset!
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Vill du utvecklas i din roll som läkare på ett av norra Europas största sjukhus? Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) arbetar mycket aktivt med sitt forskningsuppdrag och som ett led i detta söker vi nu blivande BT-läkare med etablerad forskning eller forskning i uppstartsfas.
Du får på SU en unik möjlighet att kombinera forskning med din bastjänstgöring. Under bastjänstgöringen, BT, som i normalfallet är 12 månader, ligger fokus på klinisk tjänstgöring och innehåller akut sjukvård, primärvård och psykiatri och dessutom erbjuds våra forskar-BT en unik möjlighet att fördjupa sig i sin forskning med sex månaders betald forskningstid. Forskningstiden ligger direkt efter uppfylld baskompetens.
Vi söker dig som:
Har en legitimationsgrundande läkarutbildning från annat land än Sverige och ej genomfört svensk allmäntjänstgöring (AT).
Svensk läkarlegitimation (senast 1 månad innan tjänstgöringsstart)
Forskning knuten till Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Akademin eller Göteborgs Universitet
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Klinisk erfarenhet som underläkare
Publikationer, doktorandregistrering, disputation eller docentur
Undervisnings-/handledningserfarenhet
Annan vårderfarenhet
Du sätter patienten i fokus, är ansvarstagande och trygg i dig själv. Du kan fatta egna beslut men vet när du behöver råd. Hos oss gör du ibland snabba bedömningar och prioriteringar och ska känna dig trygg i det. Du ser helheten, samarbetar väl i team och bemöter andra med respekt. Du är positiv till handledning och tar vara på möjligheter att utvecklas i din yrkesroll.
Hur söker du?
Urval sker utifrån CV och urvalsfrågor. Ansökan görs elektroniskt i Varbi där du fyller i samtliga uppgifter i den standardiserade mallen. Följ instruktionerna noggrant - ange tydliga filnamn och bifoga endast relevanta handlingar (t.ex. svensk läkarlegitimation, tjänstgöringsintyg).
Ansökan via Varbi ska innehålla:
CV
Personligt brev
Gymnasiebetyg
Svensk läkarlegitimation (eller examensbevis om leg. ej erhållits än)
Tjänstgöringsintyg från lönekontor (ej anställningsavtal/rekommendationsbrev)
Forskningsplan med beskrivning av planerad forskning under 6 månader och referenser, max 3 A4-sidor Times New Roman 12 punkter, enkelt radavstånd, namn på handledare (odisputerad sökande) alternativt var forskningen ska bedrivas (disputerad sökande)
Intyg om forskningsanknytning från prefekt/avdelningschef (inkl. arbetsplats och resurser under forskningstiden) vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Eventuell publikationslista
Bevis på doktorandregistrering eller avlagd doktorsexamen (om aktuellt)
Kandidater som kallas till intervju kontaktas via e-post i Varbi. Intervjuer startar 17 november 2025, i första hand på Medicinaregatan i Göteborg. All praktisk information ges i samband med kallelse. För aktuella kandidater begärs utdrag ur belastnings- och misstankeregistret, då tjänsten omfattar vård av barn, unga och psykiatri.
Västra Götalandsregionens annons för fristående BT publiceras vecka 43.
Välkommen med din ansökan!
