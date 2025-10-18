Vi söker nya förmågor inför säsongen 2026!
Svensk Bruksmålning AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Gävle Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Gävle
2025-10-18
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svensk Bruksmålning AB i Gävle
Vi söker nya förmågor inför säsongen 2026!
Start: april 2026
Svensk Bruksmålning är ett måleri som specialiserar sig på slamfärgsmålning och tvätt av industrifastigheter.
Arbetsmomenten varierar och kan innefatta:
Målning
Fasadtvätt med högtryckssystem
Uppstädning av arbetsplatser efter målning
Applicering av olika fungicidmedel från JAPE
Vi söker alltså LÅNGT OCH BRETT!
Erfarenhet av måleri, sanering eller grovarbeten är meriterande - men absolut inget krav.
Det viktigaste för oss är att du vill lära dig, trivs med fysiskt arbete och gillar att jobba i ett bra team med god sammanhållning.
Säsongen följer vädret och pågår vanligtvis mellan april och oktober.
Låter det intressant? Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer! info@svenskbruksmalning.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: info@svenskbruksmalning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arb26". Arbetsgivare Svensk Bruksmålning AB
(org.nr 559495-8380) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jerry Barvéll jerry@svenskbruksmalning.se 026100424 Jobbnummer
9563437