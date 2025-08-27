Vi söker nya AT-läkare till Sahlgrenska Universitetssjukhuset!
Västra Götalandsregionen / Läkarjobb / Göteborg Visa alla läkarjobb i Göteborg
2025-08-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Vill du utvecklas i din roll som läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset? Nu söker vi nya AT-läkare.
Ta chansen och börja din resa mot läkarlegitimation hos oss!
Vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är stolta över att kunna erbjuda en allmäntjänstgöring (AT) som håller hög kvalitet med nöjda AT-läkare och en engagerad och lyhörd AT-organisation. Vi månar om att du som AT-läkare ska trivas, växa och få en bra grund inför legitimation. Hos oss får du 18 månader klinisk tjänstgöring fördelat på 4 månader medicin, 4 månader opererande specialiteter, 3 månader psykiatri och dessutom 1 valbar månad inom medicin/opererande specialiteter. Jourtjänstgöring ingår. Du avslutar med 6 månaders allmänmedicin med placering på någon av vårdcentralerna i hela Göteborgsområdet inklusive skärgården och kranskommunerna Partille, Härryda och Mölndal. Läs mer här: AT på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vill du fokusera mer på pedagogik och handledning under din AT? Då kan du anmäla ditt intresse för pedagogisk AT, detta gör du direkt i din ansökan när du söker vanlig AT. Nedan hittar du länkar med ytterligare information om pedagogisk AT på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Information om Pedagogisk AT
Målbeskrivning Pedagogisk AT
Om dig som söker
För att kunna söka AT behöver du ha fullgjort minst 10 terminer på läkarprogrammet eller ha giltigt tillstånd från Socialstyrelsen.
Det är meriterande om du har:
erhållit läkarexamen
erfarenhet av kliniskt arbete som underläkare
erfarenhet av undervisning och/eller handledning
erfarenhet av forskning i form av till exempel publikationer, doktorandanmälan, disputation och docentur
erfarenhet av annat arbete inom sjukvård och omsorg
Vi söker dig som är stabil och trygg i dig själv. Du vågar göra prioriteringar och ta egna beslut på det underlag du har, samtidigt som du vet när du behöver fråga eller be om råd. Du är bra på att se helheten och din roll i den. Du har lätt för att samarbeta i team och bemöter andra med omtanke och respekt. För att vi ska kunna erbjuda våra patienter god och säker vård är det ett krav att våra medarbetare har goda språkkunskaper och förmåga att kommunicera på svenska. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. För att kunna påbörja en tjänst som AT-läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset krävs godkänd läkarexamen.
Hur söker du?
För en rättvis och likvärdig process har vi valt att göra urvalet utifrån CV-formulär och ett antal urvalsfrågor som vi vill att du besvarar i Varbi. Därför behöver du inte skicka in eget personligt brev eller rekommendationsbrev. För att tillgodoräkna dig de erfarenheter du uppger i ansökningshandlingarna ska de styrkas av intyg. Komplettering kan du göra fram till sista ansökningsdatum.
Detta behöver du förbereda inför ansökan:
resultatintyg från Ladok, läkarexamensbevis giltigt i Sverige eller tillstånd från Socialstyrelsen
har du utbildat dig till läkare i annat land än Sverige och inte har svensk gymnasieexamen krävs följande: Intyg om godkända språkkunskaper i svenska motsvarande nivå C1 enligt europeiska referensramen för språk och engelska motsvarande kraven på allmän behörighet för antagning till läkarutbildning i Sverige
tjänstgöringsintyg från lönekontor som styrker arbetad tid och sysselsättningsgrad (ej anställningsavtal eller rekommendationsbrev).
Är du intresserad av forskar-AT söker du det i separat annons.
Inför anställning görs kontroll i misstanke- och belastningsregistret.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Publiceringsdatum2025-08-27Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4668". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, FoUUI, Utbildningsenhet, AT-kansli Jobbnummer
9477506