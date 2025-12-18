Vi söker ny kollega - projektledare till byggsektionen
Helsingborgshem är ett modernt bostadsföretag med 12000 lägenheter i över 30 bostadsområden. Vi strävar efter att utveckla boenden, stadsdelar och service som matchar olika livsstilar och behov. Vill du vara med och göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och bo i för en mångfald av människor? Läs mer på www.helsingborgshem.se.
Vi förstärker byggsektionen med ytterligare en projektledare. Vill du driva ombyggnadsprojekt som gör skillnad för våra kunder och samtidigt bidra till en hållbar stad? Vi söker dig som kombinerar kundfokus, trygghet och hållbarhetens alla dimensioner i varje projekt.Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Som projektledare hos oss inom byggsektionen ansvarar du för att planera, leda och följa upp ombyggnadsprojekt i vårt fastighetsbestånd. Du driver projekten genom hela processen - från förstudie till överlämning - och säkerställer leveransen utifrån projektmål. Du tar fram förfrågningsunderlag, handlar upp entreprenader enligt LOU och leder entreprenader med ansvar för tid, kvalitet och ekonomi. Du är även med och tar fram beslutsunderlag för beslut i styrelse och investeringsråd. I projektledarrollen håller du dig uppdaterad inom lagar, regler och branschöverenskommelser som exempelvis ABT, LOU, BBR, arbetsmiljölagstiftning.
Det som gör dig unik för den här rollen är att du inte bara ser byggnaden - du ser helheten. Du är nyfiken på hur omvärlden utvecklas och håller dig uppdaterad kring nya arbetssätt, trender inom bygg- och fastighetsbranschen samt hållbara lösningar som stärker kvaliteten i dina projekt. Du väger in kundens perspektiv och tryggheten i området, anpassar projekten efter fastigheternas behov och aktuellt bostadsområde. Varje projekt är unikt och kräver att du gör rätt vägval i rätt tid, baserat på fastighetens status, ny kunskap och våra långsiktiga mål. Genom ett kontinuerlig lärande och ett intresse för utveckling bidrar du, genom dina projekt, till våra klimatmål att minska vår påverkan till 2030 och skapa ett tryggt och hållbart Helsingborg.
I byggsektionen blir du en del av ett självständigt och kunnigt team med sex kollegor, där vi delar kunskap, reflekterar över utmaningar och lyfter nya möjligheter. Vi är nyfikna på branschens utveckling och testar gärna nya metoder, i samarbete med både staden, akademin och näringsliv. Genom våra projekt får du vara med och bidra till stadsutveckling, skapa attraktiva boendemiljöer och arbeta för en minskad klimatpåverkan.Kvalifikationer
För att kunna bidra och vara framgångsrik i den här rollen, ser vi gärna att du har följande erfarenheter och kunskaper med dig:
• Högskoleingenjör, civilingenjör eller likvärdigt
• Flerårig erfarenhet av projektledning av ombyggnadsprojekt inom bygg-/fastighetssektorn
• Utfört projektets alla stadier från förstudie till färdigställande och överlämning
• Affärsmässig och fastighetsekonomisk förståelse
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet från beställarsidan, kunskap om LOU, arbetsmiljö/BAS-P och entreprenadjuridik.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är affärsmässig, ansvarstagande och drivs av egna initiativ. Du tar beslut, hittar lösningar vid hinder och arbetar strukturerat och analytiskt med stort engagemang. Som person är du flexibel, värdesätter helheten och samarbetar framgångsrikt med både specialister och nyckelpersoner. Du delar gärna med dig av din kunskap, är empatisk i hyresgästdialogen och van att leda team med olika kompetenser.
Vi erbjuder
Tillsammans med oss bidrar du till att göra Helsingborg attraktivt att leva och bo i för en mångfald av människor! I tjänsten och inom Helsingborgshem som verksamhet, finns en långsiktighet i arbetet där vi verkar för nöjda kunder och för att ta ett samhällsansvar.
Välkommen till ett bolag med stort hjärta!
