Vi söker ny avdelningschef till gynekologiska specialistmottagningarna
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2026-07-01
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Verksamhetsområde kvinnosjukvård
Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något – ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Kvinnosjukvården är en bred verksamhet med både bas-, specialiserad och högspecialiserad gynekologisk och obstetrisk vård. Till oss kommer patienter framför allt från Region Uppsala men även från resten av sjukvårdsregion Mellansverige och i vissa fall från hela landet. Inom verksamhetsområde kvinnosjukvård finns två sektioner; gynekologi och obstetrik. Arbeta inom kvinnosjukvården | Akademiska (https://www.akademiska.se/arbeta-hos-oss/arbeta-inom-kvinnosjukvarden/)
Sektion gynekologi innefattar sjukhusets gynekologiska vård så som gynekologavdelning, reproduktionsmedicinskt centrum samt sex gynekologiska specialistmottagningar.
Hos oss vårdas kvinnor i alla åldrar som genomgår utredningar och operationer inom gynekologi och reproduktiv hälsa. Vår abortverksamhet är välutvecklad med stor del medicinska aborter i hemmet och möjlighet till mindre operativa ingrepp på vår mottagnings-operation. Vi har uppdrag inom nationell högspecialiserad vård för viss avancerad endometrioskirurgi och för delar inom könsdysfori. Vi är ESGO ackrediterad Center of excellence i avancerad ovarial cancerkirurgi och endometrial cancerkirurgi. Vår reproduktionsenhet är certifierad enligt ESHRE för subspecialistutbildning. Gynekologi (https://www.akademiska.se/vardomrade/gynekologi/)
Våra gynekologiska mottagningar är Aminamottagningen, Abort- och preventivmedelsmottagningen, Akutmottagning för gynekologi, Bäckenbottenmottagningen, Endometrioscentrum samt Gynekologmottagningen (innefattar flera specialistmottagningar så som könsdysfori, dysplasi mm) Dessa mottagningar är samlade inom en enhet, Gynekologiska specialistmottagningarna, med en avdelningschef.
Vår personal är bred i sin kompetens och många har kunskaper inom flera verksamheter. Andra är subspecialiserade inom ett visst område där man har stort ansvar för utveckling av vården.
Ditt uppdrag
Som avdelningschef har du ansvar för ekonomi, personal och verksamhet och du arbetar med både operativa och strategiska frågor. Gynekologiska specialistmottagningarna har ca 35 medarbetare (barnmorskor och undersköterskor men även sjuksköterskor, fysioterapeut och mottagnings-/bemanningskoordinator). Du arbetar tätt med sektions- och avdelningschefer inom sektionen men även inom hela verksamhetsområde Kvinnosjukvård då vi strävar efter gott samarbete, kontinuitet för patienterna och effektiva flöden inom hela kvinnosjukvårdens område.
Du sitter både i sektionslednings- och verksamhetsledningsgruppen. Som verksamhetsnära stöd har du controller och HR-partner knutna till verksamhetsområdet.Publiceringsdatum2026-07-01Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska. Du får gärna ha arbetat inom kvinnosjukvård och/eller mottagningsverksamhet och du har erfarenhet som chef. Uppdraget som avdelningschef kräver att du har erfarenhet av och ett intresse för att driva en aktiv och patientsäker vård, att du har idéer och visioner för framtiden samt ett djupt intresse för människor. Du har en god förmåga att ta tillvara medarbetares olika kompetenser och skapa förutsättningar för delaktighet och utveckling. Som ledare är du närvarande, inkluderande och tydlig, vilket bidrar till att skapa förtroende och trygghet i gruppen.
Då vi arbetar mycket tätt i verksamhetsområdets ledningsgrupp ställer vi höga krav på förmåga och vilja att samarbeta och bidra till helheten genom att hjälpas åt över enhetsgränserna. Intresse för ledarskap och utveckling är viktigt liksom för utbildning då vi har glädjen att utbilda många framtida kollegor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Tjänstgöringsgrad 100%. Chefs- och ledarskapsutbildning kommer att erbjudas. Tillträde enligt överenskommelse.
From 1/1 2025 är tillsvidareanställning standard för chefer inom Region Uppsala. Provanställning kan komma att tillämpas. För interna sökande utan tidigare chefserfarenhet kommer ett tidsbegränsat förordnande om 3 år att tillämpas. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Gudlaug Sverrisdottir, verksamhetschef 018-611 98 82
Hanna Wærnér, bitr verksamhetschef 018-611 37 05
Åsa Larsson, HR-partner 018-617 34 07
Facklig kontakt nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och tillsättning kan komma att ske löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS833/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9986147