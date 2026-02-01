Vi söker nu vår nästa tandläkarkollega! :-D
Vi söker efter vår nya tandläkarkollega, du har förmodligen arbetat några år som tandläkare och letar nu efter en ny utmaning. Vi, det är fem tandläkare, sju tandsköterskor, tre tandhygienister och två receptionister. Jag själv heter Lena Saad och är tandläkare och klinikchef på den här kliniken där vi har nio behandlingsrum.
Är du vår framtida kollega?
Som person tror vi att du sprider positiv energi - något som ofta smittar av sig på människor du möter. Du är flexibel i ditt tankesätt och har lätt för att samarbeta när tillfället kräver. Stress är inget som biter på dig och du hanterar utmaningar på ett föredömligt sätt. Du har goda kommunikativa färdigheter och vet vikten av tydlig information. Hos oss kommer du ha möjlighet att fortsätta växa och arbeta med stor variation. Du kan utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra.
Vi gör varandra bättre. Publiceringsdatum2026-02-01Dina arbetsuppgifter
På denna klinik arbetar vi på en hög kompetensnivå med varierade behandlingar som t ex kirurgi, endo, protetik samt barntandvård. Vi har även specialist inom protetik hos oss en dag i veckan. Vi erbjuder även Invisalign. Det finns möjlighet att arbeta på två rum om man vill och vi jobbar så delegerat som möjligt
Vad vi erbjuder
• Goda arbets- och lönevillkor
• Sjukvårdsbidrag, friskvårdsbidrag
• En av marknadens bästa pensionsavsättningar
• Individuell lönesättning och utbildningsplan
• Goda möjligheter att klättra inom företaget
• Årlig bonus
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi önskar ha din ansökan senast 8 februari. Urvalsarbete och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden varför vi ber dig att skicka din ansökan snarast möjligt.
Distriktstandvården är en av landets största tandvårdskedjor med över 39 kliniker i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Strängnäs. Vi erbjuder barn och vuxna allmän-, akut- och estetisk tandvård. Vi har en mobil tandvårdsenhet som utför tandvård i hemmet, en narkosverksamhet och två specialistkliniker i Stockholm. Med 300 000 patientbesök om året och över 600 medarbetare har vi en viktig roll i tandvården i Sverige? Vår ambition är att fortsätta etablera oss i områden där behov av ytterligare tandvårdsaktörer finns? med visionen att bli det självklara tandvårdsvalet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Distriktstandvården Sverige AB
(org.nr 556437-5946)
144 30 SALEM Kontakt
Rekryterare
Pernilla Grip Acharius pernilla.acharius@distriktstandvarden.se 072-3893729 Jobbnummer
9715945