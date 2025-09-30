Vi söker nu tandsköterska/or till specialisttandvården
Folktandvården Sörmland AB / Tandsköterskejobb / Eskilstuna Visa alla tandsköterskejobb i Eskilstuna
Specialisttandvården Eskilstuna
Nu söker vi en eller flera tandsköterskor till vår specialisttandvårdsklinik på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, där det arbetar totalt cirka 45 personer. Här har vi specialister i alla specialiteter utom ortodonti. Kliniken ligger på sjukhuset i Eskilstuna som är ett av de största sjukhusen i Mälardalsregionen. Verksamheten inom pedodonti och orofacial medicin som bedrivs i Katrineholm är även knuten till specialisttandvården på Mälarsjukhuset.Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill utföra sedvanliga tandsköterskeuppgifter inom specialisttandvård med assistans, sterilarbete, patientadministration m.m. Vi ser främst att du har ett intresse eller erfarenhet inom något av följande områden, pedodonti, käkkirurgi, protetik eller orofacial medicin.
Vi försöker i största mån arbeta så delegerat som möjligt för att utnyttja våra resurser på bästa sätt för att få ett flexibelt och utvecklande arbete, därför ska detta arbetssätt inte kännas främmande för dig.
Vi söker dig:
Som är utbildad tandsköterska med ett intresse av att arbeta inom specialisttandvården, har förmågan att samarbeta, vara flexibel och serviceinriktad mot kunderna och arbetskamraterna. Det är meriterande om du har en längre erfarenhet av specialisttandvård, utbildning som operationstandsköterska samt/eller som undersköterska. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder:
En arbetsplats som arbetar med hög odontologisk kompetens, forskning och utbildning där samtliga ämnesområden är representerade. Kliniken innehar en bred odontologisk kompetens och en stor erfarenhet av avancerad odontologisk vård. Därtill får du goda möjligheter till utveckling och tillgång till flertalet attraktiva personalförmåner.
Utbildningskrav
Utbildad tandsköterska
Välkommen med din ansökan, inklusive CV.
Vi behandlar ansökningarna löpande under ansökningstiden och därför bör du skicka din ansökan så fort som möjligt.
Specialisttandvården i Sörmland är en samlad verksamhet i länet och som ingår i Folktandvården Sörmland. I verksamheten arbetar ca 100 medarbetare som finns placerade i Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. Samtliga specialiteter finns representerade i länet. Vår ambition är att bli branschens mest attraktiva arbetsplats med öppet och utvecklande arbetsklimat. Vi strävar efter att vara ett hållbart företag för både medarbetare och vårt klimat varje dag. Tillsammans utvecklar vi Folktandvården Sörmland.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RFTV-25-036". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folktandvården Sörmland AB
(org.nr 556820-2625) Kontakt
Clas Johansson, Leg. tandläkare, Ph.D, klinikchef Specialisttandv Eskilstuna clasbaltsar.johansson@regionsormland.se 070-713 45 98 Jobbnummer
