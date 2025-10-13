Vi söker nu tandläkare till vår klinik
Folktandvården Sörmland AB / Tandläkarjobb / Katrineholm Visa alla tandläkarjobb i Katrineholm
2025-10-13
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Folktandvården Sörmland AB i Katrineholm
, Vingåker
, Flen
, Eskilstuna
, Nyköping
eller i hela Sverige
Katrineholm
Folktandvården i Katrineholm är en stor, modern och strukturerad klinik med 21 behandlingsrum som är centralt belägen bredvid tågstationen. Arbetsmiljön är mycket god och tillsammans driver vi och utvecklar kliniken. Hos oss ska kunder och medarbetare trivas! Vi har ett nära samarbete med våra grannkliniker och specialisttandvård.
Om jobbet:
Du kommer att arbeta med ett brett odontologiskt vårdpanorama med både barn- och vuxentandvård. Just nu söker vi efter en tandläkare med god kompetens inom allmäntandvård samt en tandläkare med intresse mot barntandvård.
Hos oss får du stora möjligheter att utvecklas och växa i din profession, då vår klinik präglas av bred kompetens och ett starkt fokus på lärande. Vi arbetar tillsammans för att ligga i framkant och bedriva förebyggande och hälsofrämjande tandvård i enlighet med Folktandvårdens mål och verksamhetsidé.
Vi söker dig:
• Som har lätt för att samarbeta, kommunicera och är en öppen person som gärna delar med dig av dina egna kunskaper. Du värnar en god vårdkvalité.
• Vi arbetar flexibelt och med hög kundservice i vår dagliga planering för våra kunders behov och du bör dela den inställningen.
• Nischutbildning är meriterande men inte ett krav.
• Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig:
• En trygg anställning i ett välmående företag
• Goda förutsättningar att utvecklas, inom Folktandvården Sörmland och i Katrineholm finns en bred kompetens och erfarenhet!
• En bra introduktion och att du får allt tänkbart stöd i ditt nya arbete.
• Ett strukturerat kompetensprogram.
• Friskvårdspeng på 5 000 kr
• Ett förmånligt kollektivavtal, som t.ex. fler semesterdagar efter 40 år, tillägg vid föräldraledighet och vid sjukdom
• Kollektivavtalade försäkringar som ger dig ett bra skydd
• Marknadens bästa tjänstepensionsavtal
• Förmånsportal med många fina förmåner
• Vår värdegrund med betoning på samarbete, utveckling och professionellt arbetssätt är enkel att omsätta på kliniken
Utbildningskrav
Legitimerad tandläkare
Välkommen med din ansökan, inklusive CV.
Vi behandlar ansökningarna löpande under ansökningstiden och därför bör du skicka din ansökan så fort som möjligt.
Folktandvården Sörmland ansvarar för 157 000 kunder. Vi är störst i länet på tandvård och det är bara hos oss som du kan teckna Frisktandvårdsavtal - tandvård till fast pris. Vi har idag drygt 35 000 kunder som har valt frisktandvårdsavtal hos oss. Vi är ca 500 medarbetare vid 20 kliniker och vi omsätter drygt 500 Mkr. Vår ambition är att bli branschens mest attraktiva arbetsplats med ett öppet och utvecklande arbetsklimat. Vi strävar efter att vara ett hållbart företag för både medarbetare och vårt klimat varje dag. Tillsammans utvecklar vi Folktandvården Sörmland!
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RFTV-25-037". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folktandvården Sörmland AB
(org.nr 556820-2625) Kontakt
Catharina Schöbel, klinikchef Katrineholm catharina.schobel@regionsormland.se 076 528 33 41 Jobbnummer
9553400