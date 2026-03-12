Vi söker nu Svetsare till Ljungby
2026-03-12
Visa alla jobb hos Personaluthyrning, Logistik & Service Anderstorp i Ljungby
Just nu samarbetar vi med flera tillverkningsindustrier i Ljungby Kommun som söker engagerade medarbetare till sina team. Behovet är särskilt stort av svetsare - en viktig roll för att hålla produktionen i gång och utvecklas framåt.
Oavsett om du har flera års erfarenhet inom industrin eller är i början av din yrkesresa, är du varmt välkommen att söka - vi letar efter rätt person, inte bara rätt CV.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för industrin och som trivs i en arbetsmiljö där samarbete och ansvarstagande är en självklar del av vardagen. Du är händig, noggrann och har lätt för att lära dig nya moment - samtidigt som du gärna bidrar med egna idéer och lösningar. Vi värdesätter personer som tar ansvar, är pålitliga och som vill vara en del av ett team som stöttar varandra och har ett gemensamt driv framåt.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!Kvalifikationer
Är du en skicklig svetsare med en passion för precision och kvalitet? Som Mig/Mag och Tig svetsare hos oss kommer du att ha en central roll. Du kommer att utföra precisionssvetsning enligt tekniska ritningar och specifikationer. Ditt arbete kommer att vara avgörande för att garantera att alla svetsade komponenter uppfyller våra strikta kvalitetsstandarder. Vi arbetar med en mängd olika material och svetsmetoder, så du kommer att ha möjlighet att utveckla och bredda dina färdigheter. Dessutom är underhåll av svetsutrustning och strikt följe av säkerhetsföreskrifter en viktig del av din roll. För att vara framgångsrik i denna position krävs det att du har erfarenhet inom Mig/Mag och Tig svetsning. Du måste kunna tolka tekniska ritningar och specifikationer noggrant. Förståelse för olika metaller och svetsmetoder är också avgörande. Vi ser också att du har en stark förmåga att samarbeta i team och att du är extremt kvalitetsmedveten. Ditt arbete präglas av detaljfokus och precision.
För att säkerställa att vi uppfyller våra kunders höga förväntningar krävs det att du avlägger ett svetsprov hos vår kund innan du börjar arbeta hos oss.
PULS skapar mångfald, möten & möjligheter för just DIG!
Puls är ett företag som värdesätter både personal och kunder, och vi strävar efter att matcha rätt arbetsplats för både arbetssökande och företag. Vi erbjuder konsulter flexibilitet och trygghet i deras arbete och hjälper dig att komma ut på arbetsmarknaden. Vår drivkraft, tillgänglighet, snabbhet och kompetens ger både kunder och personal en känsla av att vara "rätt från start". Vi betjänar kunder i hela GGVV-regionen från våra kontor i Anderstorp, Värnamo och Ljungby.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på Puls Bemanning & Rekrytering och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning.
Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Personaluthyrning, Logistik & Service Anderstorp
(org.nr 556803-3343) Arbetsplats
Puls Ljungby Kontakt
Josef Tot josef@pulsbemanning.se Jobbnummer
9794221