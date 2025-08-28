Vi söker nu svarvare/slipare till vår kund i Karlstad!
Genom åren har vår styrka legat i vår flexibilitet att anpassa oss till olika applikationer, med målsättningen att alltid erbjuda rätt lösning för varje enskild kunds behov.
Företaget är beläget i centrala Karlstad och har sina rötter tillbaka till 1950-talet, då det fanns i samma lokaler som idag. Fram till 2003 gick KMAB (Karlstad metallisering AB) under namnet KAMAB. Idag är vi stolta över att ha 10 anställda som arbetar för att upprätthålla vår höga standard och kundservice.
Våra lokaler är på 2500 kvadrat meter fördelat på maskinverkstad, metallisering, teflonisering, balanseringshall samt blästerhall. Med våra stora truckar lastar vi enkelt av och på lastbilar. Vår största truck har kapacitet upp till 16 ton. Traverser 10 ton, vi har även mobil utrustning för termisk sprutning.Arbetsuppgifter
Är du tekniskt lagd, noggrann och tycker om att arbeta med händerna? Vi söker nu en engagerad och erfaren verkstadsarbetare som innefattar supportsvarvning och rundslipning som vill bli en viktig del av vårt positiva team!Om tjänsten
Hos oss får du ett omväxlande och utvecklande arbete där du bland annat kommer att:
• Rigga och köra supportsvarv
• Bearbeta detaljer i varierande storlek - från små komponenter till upp till 10 meter långa arbetsstycken
• Utföra rundslipning och andra precisionsarbeten
• Dokumentera och stämpla arbetsorder
• Arbeta med både nytillverkning och reparationer
Varje dag bjuder på nya utmaningar och möjligheter till lärande!Profil
Vi söker dig som:
• Har flera års erfarenhet av svarvning
• Har god kunskap om stödlager, fyrbackschuck och användning av indikatorklocka
• Är tekniskt intresserad och lättlärd
• Är noggrann, ansvarstagande och har en positiv inställning
• Har truck- och traverskort samt giltigt certifikat för heta arbeten (meriterande)
Vi erbjuder
• En trevlig arbetsmiljö med kunniga och hjälpsamma kollegor
• Möjligheten att utvecklas inom industriteknik
• Spännande och varierande arbetsuppgifter
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Om Industrisupport
Industrisupport är sedan 1999 ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med kunder och kontor på flera orter. Vi rekryterar och bemannar inom olika yrkesområden och jobbar med långa kontrakt på både kollektiv- och tjänstemannasidan. Det här uppdraget är en hyrrekrytering och om allt fungerar som det ska är uppdraget tänkt att leda till en tillsvidareanställning hos kundföretaget. Vi har kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag och vi ser till att människor får sin personliga utveckling i arbetslivet. Vi jobbar med löpande urval i rekryteringsprocessen så passa på att söka tjänsten redan idag.
När du nu söker jobb hos oss är det viktigt att du i din CV bara tar med de referenser som du pratat med och som vet om att de finns med i din ansökan. Om du har frågor får du gärna ställa dem till ansvarig rekryterare på Industrisupport (se kontaktuppgifter nedan). Urvals- och drogtester kan förekomma i rekryteringens slutskede. Alla är välkomna att söka, men undvik information om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexuella läggning i din ansökan. Varmt välkommen till oss på Industrisupport! Ersättning
