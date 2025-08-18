Vi söker nu sjuksköterskor till BB/Gyn avdelning
2025-08-18
Vi söker nu sjuksköterskor till BB/Gynavdelning, Kvinnokliniken i Norrköping.
Vår vision är: Tillsammans - för kvinnans bästa hälsa genom livet.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.

Dina arbetsuppgifter
Vi söker sjuksköterskor till BB-gyn som vill arbeta i en spännande verksamhet där utveckling och ständiga förbättringar sker med familjen i fokus. Tjänsten finns inom 24/7 verksamhet vilket även innebär helgarbete.
På gyn-sidan vårdas patienter inom gynekologisk slutenvård. Du kommer också ta emot akuta jourfall på vår gynekologiska jourmottagning kvällar och helger. Vi har ett tätt samarbete med vår gynekologiska mottagning.
Som sjuksköterska på BB arbetar du med familjen i centrum samt med att stärka paret i deras föräldraskap. Amningsstöd är en viktig del av arbetet och vi har en aktiv amningsgrupp som arbetar med ständiga förbättringar och utbildningsinsatser. Här ingår även postoperativ vård av patienter som har genomgått elektivt kejsarsnitt. I arbetstiden här hos oss ingår utbildning och möjlighet till utvecklingsarbete. Vi tillhandahåller individanpassad introduktion och alla nya medarbetare får en mentor.
Arbetsgrupp
Du kommer att ingå i ett arbetsteam tillsammans med andra sjuksköterskor, barnmorskor, undersköterskor och läkare där vi stöttar varandra och har ett bra arbetsklimat. Vi är en kvalitetsmedveten, ISO certifierad klinik och vi har en lärande och tillåtande atmosfär.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi söker både dig som är nyutexaminerad och dig med erfarenhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom kvinnosjukvård.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Som person är du stabil, strukturerad och självgående. Du har lätt för att anpassa dig till olika situationer, samt har en mycket god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta i team tillsammans för patientens bästa. Vi förutsätter att du har ett positivt, empatiskt och professionellt förhållningssätt i ditt arbete, där vården av patienten är i fokus. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
