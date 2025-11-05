Vi söker nu servicetekniker till fält i Skövdeområdet
Linde Material Handling AB / Maskinreparatörsjobb / Skövde Visa alla maskinreparatörsjobb i Skövde
2025-11-05
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linde Material Handling AB i Skövde
, Mariestad
, Jönköping
, Borås
, Nässjö
eller i hela Sverige
Här finns en möjlighet för dig som gillar praktiskt arbete i kombination med kundkontakt och service! Vi på Linde Material Handling är branschledande inom området truckar och intralogistik och erbjuder i denna roll arbete med fordon i världsklass. Kan rollen som servicetekniker vara nästa steg för dig? Vad erbjuder vi?
Roligt och varierande jobb som servicetekniker där du får arbeta med ett av branschens starkaste varumärke
Serviceinriktat och flexibelt arbete med fokus på kundkontakt
Trygg arbetsgivare med familjär känsla och härliga kollegor
Goda utvecklingsmöjligheter och utbildningar i den senaste tekniken
Friskvårdsbidrag och företagshälsovård
Vi värdesätter både ditt engagemang i jobbet och din tid utanför det. Hos oss får du en friskvårdstimme per vecka samt förstärkt föräldrapenning via kollektivavtal
I tjänsten som servicetekniker på fält ingår servicebil
Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta med förebyggande underhåll, felsökning, service- och reparationsarbeten, installationer och säkerhetskontroller på truckar hos våra kunder. Du ingår i ett team av servicetekniker som leds av en serviceledare. Placering är på fält i Skövdeområdet. Som servicetekniker på fält arbetar du självständigt och ansvarar för planering av dina arbetsdagar. Ett arbetssätt som vi ser att du har erfarenhet av och trivs med. Se mer om hur en dag kan se ut för en av våra Servicetekniker: Möt Lindes servicetekniker Hanna. Vem är du? För att lyckas i rollen som servicetekniker hos oss behöver du ha ett naturligt säkerhetstänk, god samarbetsförmåga och förmåga att skapa goda relationer med kunder och kollegor. Du hittar lösningar på problem och arbetar mot uppsatta mål.
Du har gymnasial utbildning med teknisk inriktning, gärna inom fordonsteknik.
Du har erfarenhet av att arbeta med service och reparation som mekaniker eller tekniker.
Du har kunskap om hydraulik, fordons-el och mekanik.
Du har god vana av att hantera arbetsrelaterade system och dator.
Körkort B är ett krav.
Mångfald är en framgångsfaktor och vi arbetar ständigt för ökad jämställdhet i en arbetsmiljö där allas bidrag räknas. Ett synsätt som vi ser att du också värdesätter och omsätter i praktiken. Välkommen till oss på Linde Material Handling där vi tillsammans arbetar för en inkluderande kultur och arbetsmiljö. Övrig information Frågor om tjänsten besvaras av serviceledare Erik Stoor på tel. 070-314 93 00. Vill du vara med på vår framgångsresa? Varmt välkommen med din ansökan senast 30 november 2025. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linde Material Handling AB
(org.nr 556542-4297), http://www.linde-mh.se Arbetsplats
Linde Material Handling Jobbnummer
9589937