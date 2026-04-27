Vi söker nu provvakter till Talenti i Göteborg. Publiceringsdatum2026-04-27Om tjänsten
Som provvakt har du en viktig roll i att säkerställa att prov genomförs på ett rättssäkert, tryggt och professionellt sätt.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innebära att:
Förbereda lokaler och teknisk utrustning inför provtillfällen
Ta emot och välkomna elever
Informera om provets upplägg och regler
Vara behjälplig med enklare teknisk support under provet
Säkerställa att prov genomförs enligt gällande rutiner
Utföra enklare administration före och efter prov
Hantera övriga relaterade arbetsuppgifter vid behov
Arbetstiderna varierar utifrån verksamhetens behov och kan förekomma dagtid, kvällstid samt lördagar
Vi söker dig som:
Är noggrann, uppmärksam och ansvarsfull
Har hög integritet och ett rättvist förhållningssätt
Kommunicerar tydligt och skapar trygghet
Är lugn, strukturerad och tålmodig
Trivs med att arbeta självständigt
Anställningsvillkor
Vi tillämpar kollektivavtal mellan Almega och fackförbunden Sveriges Lärare samt Vision.
Du arbetar timmar vid behov Så ansöker du
Välkommen med din ansökan redan idag!
Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att vi gärna tar emot din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Inför eventuell anställning kan du behöva uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Övrig information
Till rekryteringsföretag och annonsförsäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.
Talenti kompetensutvecklar vuxna och bygger broar in i arbetslivet. Målet är att vår verksamhet ska leda till jobb eller fortsatta studier för våra deltagare. Vi bedriver utbildningsverksamhet på uppdrag av kommuner och myndigheter inom sfi, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt yrkeshögskola.
Vill du vara med och skapa möjligheter för våra elever och deltagare? Vi söker dig som delar vår vision och värdegrund och som vill arbeta på en arbetsplats där vi trivs och är engagerade. Vi söker dig som brinner för utveckling, tar ansvar och hittar lösningar på stora som små utmaningar och som vill samarbeta med kompetenta kollegor.
Talenti erbjuder omställningsstöd inom ramen för TSL samt tjänsten Rusta och matcha via Arbetsförmedlingen.
Vår huvudsakliga verksamhet bedrivs i Göteborg, men vi finns även i Helsingborg, Gotland, Värmland, Skåne och Fyrbodal. Vi bedriver även distansutbildningar på många platser i landet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Talenti Sverige AB
(org.nr 556454-1380)
Drakegatan 1 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Kontakt
Arbetsplatsombud Sveriges Lärare
Helene Forsberg helene.forsberg@talenti.se Jobbnummer
9876341