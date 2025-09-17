Vi söker nu Produktionsstöd till X2000!
2025-09-17
Våra värderingar
Professionalism - Vi strävar efter hög kvalitet, innovation och resultat.
Förtroende - Vi arbetar med ärlighet, integritet och laganda.
Hållbarhet- Vi tar ansvar för människor, miljö och framtid.
Om Euromaint
Euromaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Vi har ett nät av verkstäder från Luleå i norr till Malmö i söder. Hos oss arbetar många av Sveriges främsta specialister inom underhåll av järnvägsfordon. Euromaint har en omsättning på ca 1 500 MSEK och cirka 1000 medarbetare (2021). Euromaint ägs av den börsnoterade spanska tågtillverkaren CAF sedan juli 2019.
Vill du bli en nyckelperson i underhållet av Sveriges mest ikoniska snabbtåg - SJ:s X2000? Är du strukturerad, lösningsorienterad och trivs i en koordinerande roll där både teknik och människor står i fokus? Då är det här din nästa utmaning.
På vår anläggning i Olskroken, Göteborg, söker vi nu dig som vill bidra till att våra snabbtåg rullar tryggt, punktligt och med hög teknisk kvalitet - varje dag.
Om rollen
Som Produktionsstöd är du navet i vår dagliga verksamhet. Du arbetar nära servicetekniker, planerare, lagerpersonal och kund - och säkerställer att underhållsarbetet sker effektivt och enligt plan.
Rollen kombinerar både operativa och strategiska arbetsuppgifter. Ena dagen leder du planeringsmöten, andra dagen följer du upp serviceorder eller beställer material. Oavsett uppgift är ditt mål detsamma: att bidra till ett välfungerande, kvalitetssäkrat underhåll av X2000.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Planera och fördela dagliga uppgifter till tekniker
* Följa upp serviceorder och säkerställa korrekt dokumentation
* Kontrollera behörighet och resurstillgång för teknikpersonal
* Utföra slutkontroller av fordon inför frisläpp
* Ansvara för materialbeställningar kopplade till underhållsorder
* Delta i kundmöten och föreslå tekniska förbättringsåtgärder
* Vara kontaktperson mot både leverantörer och interna funktioner
* Driva och delta i förbättringsarbete enligt Lean-principer
Vem är du?
Vi söker dig som har ett strukturerat arbetssätt, ett starkt tekniskt intresse och förmåga att se helheten i en komplex produktionsmiljö. Du är kommunikativ, tar egna initiativ och trivs med att samarbeta över olika funktioner.
Vi tror att du har:
* Gymnasieutbildning med teknisk inriktning
* Eftergymnasial utbildning (YH/KY eller liknande) inom teknik, produktion eller logistik
* Minst 3-4 års erfarenhet från verkstad, produktion eller underhållsarbete
* Tidigare erfarenhet av planering, arbetsledning eller samordning
* God systemvana, särskilt inom affärssystem och serviceorderhantering
* Erfarenhet av förbättringsarbete enligt Lean-principer
Meriterande:
* Truckkort eller annan intern behörighet
* Erfarenhet från järnvägsbranschen eller liknande teknisk industri
Vad vi erbjuder
* En ansvarsfull roll i en högteknologisk miljö
* Kollegor med hög kompetens och stort engagemang
* Möjligheter till kontinuerlig utveckling och utbildning
* En arbetskultur där förbättringsarbete och samarbete står i centrum
* Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal
Övrig information
* Anställningsform: Heltid, med provanställning
* Placeringsort: Olskroken, Göteborg
