Vi söker nu processoperatörer till vår kund Fresenius Kabi i Uppsala!
2025-11-06
Fresenius Kabi är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag inom klinisk nutrition, infusionsterapi, biologiska läkemedel och medicinsk teknik.
De är ett växande företag med cirka 1000 anställda i Sverige och över 40 000 anställda världen över.
Syftet är att tillhandahålla produkter för terapi och vård av kroniskt och svårt sjuka människor samt att möta patienters olika behov både på sjukhus och i hemmet.
Produkterna de tillverkar säljs över hela världen och räddar liv varje dag. Deras stolthet för våra produkter genomsyrar hela företaget.
Vill du vara med och göra skillnad på riktigt? Vi söker dig som har driv och som stärks av att jobba i team. Tillsammans med kollegorna kommer ni att ansvara för produktionen på er avdelning genom att utföra kvalitetskontroller, viss underhåll samt se till att arbetsmiljön är ren och trivsam. Allt för att uppnå högsta kvalitet i produktionsprocessen.Publiceringsdatum2025-11-06Om tjänsten
• Arbetstid: 5-skift
• Plats: Uppsala
• Omfattning: Heltid
Vem är du?
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av processindustri eller som processoperatör, med ditt driv och engagemang kommer du att lära dig. Däremot bör du uppfylla följande:
• Gymnasieutbildning
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Möjlighet att arbeta skift
Vi intervjuar och gör urval löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande. Ersättning
