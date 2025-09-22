Vi söker nu personliga assistenter till kunder som bor i Vintrosa
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i Uppsala, Gävle, Malmö, Linköping, Kinna, Göteborg, Karlstad och Visby.
Vi söker nu personliga assistenter till kunder som bor i Vintrosa.
Om jobbet som personlig assistent
Som personlig assistent arbetar du nära en person med funktionsnedsättning i dennes dagliga liv. Du assisterar och stöttar personen både i vardagen och på fritiden. Din arbetsplats är där kunden befinner sig och dina arbetsuppgifter innebär övergripande att du assisterar kunden så att kunden får förutsättningar att leva det liv som hen önskar.
Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter beror på kundens behov och livsstil. De kan innebära allt ifrån personlig hygien, assistans vid förflyttningar, hushållarbete, matlagning till att assistera kunden på jobbet eller vid aktiviteter utanför hemmet.
Vi söker dig som:
Vi söker dig som är ansvarsfull, lyhörd och har lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter. På Särnmark får du alltid introduktion hos kunden samt tillgång till utbildning om rollen som personlig assistent.
Om anställningen
Vi söker både personal för schemarader med anställningsform För viss tid så länge assistansuppdraget varar och timvikarier, löneformen är timlön. Arbestiderna varierar utifrån kundens behov: dag, kväll, natt (aktiv samt jour), vardag som helg.
Lön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtal Personlig assistans, Vårdföretagarna - Kommunal.
Så här ansöker du
Du ansöker genom att klicka på knappen "ansök" längst ned till höger på sidan och svara på ett antal urvalsfrågor. Du ska även bifoga ditt CV. Du behöver inte bifoga något personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark. Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
