Vi söker nu personliga assistenter till ett syskonpar som bor i Uppsala.
Om jobbet som personlig assistent
Som personlig assistent arbetar du nära en person med funktionsnedsättning i dennes dagliga liv. Du assisterar och stöttar personen både i vardagen och på fritiden. Din arbetsplats är där kunden befinner sig och dina arbetsuppgifter innebär övergripande att du assisterar kunden så att kunden får förutsättningar att leva det liv som hen önskar.
Erfarenhet med barn eller inom vård och omsorg är meriterande.Publiceringsdatum2026-04-09Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter beror på kundens behov och livsstil. De kan innebära allt ifrån personlig hygien, assistans vid förflyttningar, hushållarbete, matlagning till att assistera kunden på jobbet eller vid aktiviteter utanför hemmet. Syskonen badar året om så bad på arbetstid är ett krav. Hjälpmedel finns men manuella lyft förekommer.
Vi söker dig som:
Vi söker dig som är ansvarsfull, lyhörd och har lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter. På Särnmark får du alltid introduktion hos kunden samt tillgång till utbildning om rollen som personlig assistent.
Arbestiderna varierar utifrån kundens behov och är förlagda eftermiddagar/kvällar på vardagar och dagtid på helger och lov. Möjlighet till fast schema finns.
Lön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtal Personlig assistans, Vårdföretagarna - Kommunal.
Så här ansöker du
Du ansöker genom att klicka på knappen "ansök" längst ned till höger på sidan och svara på ett antal urvalsfrågor. Du ska även bifoga ditt CV. Du behöver inte bifoga något personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120458". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), https://www.sarnmark.se/
Vallongatan 1
)
752 16 UPPSALA Arbetsplats
Särnmark Ekonomiassistans AB Kontakt
Natalia Nordlund natalianordlund@sarnmark.se Jobbnummer
