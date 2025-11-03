Vi söker nu Personliga Assistenter till en kille i Högsbohöjd
2025-11-03
Jag är lite av en Livsnjutare och Inspireras av legenden 007 James Bond. Min mikrofon går på högvarv dagligen, älskar att sjunga på mitt sätt. Jag simmar mer än två dagar i veckan och går på gym. Promenerar längs med havet eller i skogen, där finner jag ro och även äventyr. Musikcafé och bio är min grej. Åka tåg är kul. Vi är goa å glada i mitt team och ser alltid framemot nya upptåg.
Jag kommunicerar via tecken som stöd eller formulerar egna ord, därför är det viktigt att lära känna mig för att kunna förstå mig. Mina Assistenter är det bästa jag har och de vägleder och stöttar dig om du vill bli en av oss i vårt roliga gäng.
Jag agerar av impulser och är lite full i fan med. Jag bor hemma för tillfället. I min vardag behöver jag handgripligen hjälp med mina sysslor.
Det är viktigt att du som assistent är lyhörd till mina behov, som en förläng arm och att du har ett stort engagemang till att lära och motivera mig i min vardag. Du får gärna ha erfarenhet av yrket som personlig assistent, men det är personkemin som är viktigast för mig. Jag har autism och down syndrom, har du erfarenhet av det är det meriterande, men inget krav. Körkort är ett plus. Du gillar ett jobb med lite fart och fläkt, har bra initiativförmåga och gillar att arbeta med människor. Du är glad, strukturerad och tålmodig person som är trygg i dig själv. Har hög arbetsmoral då vi är en liten grupp där man ser det som en självklarhet att ställa upp för varandra.
Du skall se detta arbete som långsiktigt då alla inblandade mår bäst av kontinuitet. Tveka inte att ansök vem vet, det kanske är Dig vi söker, som kan jobba vid behov när ord personal har frånvaro eller semester. Om vi trivs med varandra kan detta leda till en deltidstjänst.
Sök jobbet:
Du söker jobbet genom att skapa ett konto och fyller i din profil. Där kan du ladda upp CV och personligt brev. När profilen är klar klickar du på ''lediga tjänster'' och söker denna tjänst. Vi rekryterar löpande så vänta inte med din ansökan!
Vi erbjuder all nödvändig introduktion och utbildning för samtliga nyanställda, för att du ska känna dig trygg i din arbetsroll som personlig assistent. Du kommer även att få gå de utbildningar som A-Assistans rekommenderar.
Om oss på A-Assistans nöjer vi oss inte bara med Hos oss är alla unika av bästa kvalitet. Det uppnår vi genom stabila och personalgrupper som värdesätter ett gott klimat, låter alla komma till tals och bemöter varandra med respekt. Personalgruppen träffas regelbundet för att gå igenom assistansen, värderingsfrågor och arbetsmiljö. A-Assistans Lemir AB är ett privat företag som samordnar personlig assistans till assistansberättigade i hela landet. Vi har drygt 500 personliga assistenter anställda. Kontor har vi i Västerås , Hudiksvall, Karlstad, Östersund och Umeå. Målet med vår verksamhet är att våra kunder skall kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.
Vi har kollektivavtal, Kommunal och Fremia för personliga assistenter. Semester-, Ob-ersättning och andra lönetillägg tillkommer enligt avtal. Vi erbjuder även friskvårdspeng på 2000 kr för heltid och år, fika på arbetet och andra förmåner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare A-Assistans Leimir AB
(org.nr 556637-8963), https://a-assistans.se/ Arbetsplats
Göteborg Jobbnummer
9586661