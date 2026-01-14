Vi söker nu personlig assistent till man i Piteå - Vikariat
2026-01-14
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Nu söker vi en personlig assistent för vikariat till en av våra kunder som bor i egen lägenhet i centrala Piteå. Vikariatet gäller 2-3 månader med start från 2:a februari. Du kommer att arbeta på schemarad ca 85%. Möjlighet finns att fortsätta arbeta under sommarsemestern. Vi söker också vikarer som kan arbeta vid behov.
Kunden är en rullstolsburen man som har assistans dygnet runt och arbetspassen varierar från dagtid till kväll/natt. Kunden uppskattar att vistas ute i naturen. Hundar och jakt tillhör hans största intressen liksom matlagning.
Som personlig assistent ser vi att du är en lyhörd person med hjärtat på rätt ställe och som vågar ta egna initiativ. Du vill göra skillnad för våra kunder med din närvaro och trygghet.
Du som söker ska:
• vara en aktiv person som gillar att vara ute i skog och natur
• inte vara allergisk då hundar ibland finns i hemmet
• rökfri
• ha körkort
• kunna samarbeta med kollegor och vara flexibel i ditt arbete
• kunna arbeta varierande arbetstider (dag, kväll och natt)
God Assistans har kollektivavtal och vi erbjuder goda anställningsvillkor.
Intervjuer sker löpande, tillträde är omgående och anställningen inleds med introduktion hemma hos kunden.
För att styrka din rätt att arbeta i Sverige behöver du kunna uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU).
