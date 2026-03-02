Vi söker nu operatörer till vår läkemedelskund i Uppsala!
Som operatör kommer du att arbeta med produktions- och processhantering inom läkemedelsindustrin. Du ansvarar för att följa säkerhets- och kvalitetsrutiner, övervaka maskiner och processer, samt dokumentera och rapportera avvikelser och resultat. Du kommer att vara en del av ett team som arbetar mot gemensamma mål, där noggrannhet och kvalitet är av största vikt.
Plats: Uppsala
Omfattning: Heltid
Vem är du?
Krav för tjänsten:
• Fullständig gymnasieexamen (gärna med teknisk eller naturvetenskaplig inriktning).
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Du har en positiv attityd och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
• Du är noggrann och ansvarstagande.
Vi intervjuar och gör urval löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution.
